誰主白宮? 看川普白登 誰先拿下270選舉人票

美國總統大選採選舉人制，候選人當選總統的門檻為獲得270張選舉人票。圖為芝加哥選民提前投票。(美聯社)

美國總統選舉採選舉人團制(Electoral College)，候選人當選總統的門檻為獲得270張選舉人票(electoral votes)，而不是由全國選民投出的普選票(popular votes)多寡而定。

美國民眾對於國會議員、市長、州長或州議員選舉，都是由普選票決定勝負，唯有總統選舉以選舉人票計算，選民在選票上圈選總統候選人時，實際上是投給各州政黨提名的選舉人，再由選舉人代表選民間接選出所屬政黨的候選人。

全美共有538張選舉人票， 候選人為了確保取得270張選舉人票，選舉人票較多的幾個決戰州便成為兵家必爭之地，只要拿到足夠的選舉人票，候選人就算普選票表現略遜一籌，仍然可以入主白宮；2016年大選就是實例，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓的普選票比共和黨 候選人川普多了將近300萬票，但川普贏得57%選舉人票而取得勝利，兩人選舉人票各為304票對227票。

2000年大選也出現類似狀況，民主黨候選人高爾贏得普選票，但佛州計票風波塵埃落定、最高法院裁定之後，共和黨候選人小布希靠著選舉人票勝出。

1888年，民主黨籍總統克里夫蘭(Grover Cleveland)尋求連任時，雖然贏得普選票，但選舉人票卻輸給了共和黨候選人哈里森(Benjamin Harrison)；克里夫蘭相隔四年後捲土重來再度參選，取得勝利後重返白宮。

如果出現候選人的選舉人票平手，美國憲法規定，將由國會眾院新當選的聯邦眾議員投票 選出總統，但每州的眾議員只能集體投下一票。在這種情況下，候選人需要獲得26州眾議員投票支持，才能當選。

目前共和黨在眾院擁有26州多數席次，民主黨則有22州，賓州則是兩黨眾議員人數相等，密西根州有七名民主黨籍眾議員，六名共和黨眾議員，外加一名無黨籍議員；不過，眾院的政治光譜在11月3日大選之後，可能改觀。

2016年大選時，有七名未遵守政黨規定而自行投票的「失信選舉人」(faithless electors)，其中民主黨有五位、共和黨兩人，人數創下美國選舉史上紀錄，他們推舉的候選人則五花八門，包括佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、前國務卿鮑爾(Colin Powell) 、共和黨籍前聯邦眾議員保羅(Ron Paul)等，但都沒有影響選舉的最終結果。

美國有33個州和哥倫比亞特區法律規定選舉人必須投票給所屬政黨候選人，也有其他州規定若選舉人「失信」，將被撤換，投下的票也屬無效；新墨西哥州則把這種失信行為當成重罪處罰。

最高法院今年7月裁定， 選舉人不能憑個人意願投票，必須完全遵守州民投票結果。