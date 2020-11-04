大選這一天 感性白登 赴長子墓園 返賓州故居：從這座房子到白宮

民主黨總統候選人白登4日回到賓州史克蘭頓幼時故居，還在牆上寫下「從這座房子到白宮，因為帶著上帝的恩典」。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 3日上午偕妻子與孫女先到德拉瓦州教堂，再到已故長子墓前，隨後返回賓州 史克蘭頓(Scranton)故居於牆上寫下「帶著上帝的恩典，從這座房子到白宮」，最後回到威明頓(Wilmington)與副手賀錦麗 一起看開票結果。

民主黨總統候選人白登3日上午偕妻子與孫女去過教堂後，到已故長子墓前，隨後返回賓州史克蘭頓幼時故居，與鄰居打招呼，還在牆上寫下「從這座房子到白宮，因為帶著上帝的恩典」。後為兩位孫女。(美聯社)

民主黨總統候選人白登3日上午偕妻子與孫女去過教堂後，到已故長子墓前，隨後返回賓州史克蘭頓幼時故居，與鄰居打招呼，還在牆上寫下「從這座房子到白宮，因為帶著上帝的恩典」。(美聯社)

白登上午剛過7時便偕妻子吉兒(Jill Biden)、孫女菲妮根(Finnegan Biden)和娜塔莉(Natalie Biden)共赴聖若瑟教堂(St. Joseph)參加一個小時的彌撒，之後再到2015年因腦癌逝世的長子波(Beau Biden)墓園。

期間白登一度口誤，他介紹孫女菲妮根時先誤稱為長子波，之後又稱她為娜塔莉，最後才說出正確的名字。

白登首任妻子尼爾利婭(Neilia)和襁褓女兒拿俄米(Naomi)1972年因車禍身亡後也葬於此教堂墓園。

民主黨總統候選人白登3日上午偕妻子與孫女去過教堂後，到已故長子墓前，隨後返回賓州史克蘭頓幼時故居，與鄰居打招呼 。(美聯社)

白登之後返回賓州史克蘭頓出生地故居，試圖在此搖擺州最後奮力一搏；他在起居室牆上留下「帶著上帝的恩典，從這座房子到白宮」，並簽上自己的名字和日期。

白登2008年和民主黨總統候選人歐巴馬搭擋競選時，也重回此地並署名留言「我回家了」(I Am Home)。

白登在此出生長大，直到10歲時搬離，這棟房子在1953年易主至今，都是凱恩斯家族擁有。屋主凱恩斯(Anne Kearns)表示，白登不僅在起居室停留，也到未改建的廚房繞了一圈，「白登就是喜歡廚房」。

故居外聚集上百位支持者，他們戴著印著「白登／賀錦麗」名字的口罩，祝福白登勝選。白登對著場外支持者說，「你得衝過終點線」，他以田徑比喻為落幕的選戰做結；他也表示「回到家真好」，並認出了一位穿著紫色外套的老婦人，「她從我小時候就住在我家對面。」

白登結束賓州行程後，選戰夜回到他擔任參議員數十年的德拉瓦州，與賀錦麗在威明頓看開票結果並發表演說。

白登競選經理競選經理珍妮佛．奧馬利．狄隆(Jennifer O'Malley Dillon)3日表示，白登在多個決戰州民調領先，因此有多種取得270張選舉人票的方法，就算輸掉佛州和賓州也能勝選。