兩黨投票方式迥異 關鍵州開票恐紅轉藍

2020大選3日投票，在北卡州的支持川普標語。(Getty Images)

今年大選之夜的開票作業由七州率先在3日晚間7時結束投票 後展開；不過，喬治亞、佛羅里達以及賓州等多地難在選舉日完成計票，導致開票結果將出現延遲，使得選舉日可能變成選舉周。

美聯社報導，由於兩黨選民投票方式大相逕庭，今年選舉過程可能相當曲折；郵寄選票可能傾民主黨 ，選舉日的選票則可能傾共和黨。

開票好戲在3日晚間7時開始上演，佛蒙特、維吉尼亞、南卡羅來納、喬治亞、印第安納、肯塔基和佛州等七州首先結束投票；7時半則另有眾人關注的北卡羅來納和俄亥俄州結束投票。

不過，被視為決戰州的賓州，有七郡官員表示，擔心人員和資源不足會影響統計郵寄選票，必須等到選舉隔天才能完成計票，因此會延誤開票結果；這七郡2016年都支持川普 ；德州也是3日一大看點，長久被視為共和黨票倉的德州今年意外成為決戰州。

雖然佛州已開始計算提早投票的選票，但因為川普總統和民主黨總統候選人白登在佛州得票數可能接近，恐難提早宣布開票結果；川普2016年在赫南多郡(Hernando County)和墨西哥灣大贏，這兩處將是川普能否拿下佛州的指標。

喬治亞州3日上午開始計算提早投票數，若2016年微傾民主黨的卡布郡(Cobb)和谷內郡(Gwinnett)在今年擴大領先共和黨的差距至兩位數，對川普將更不利。

北卡州可望在結束投票的第一個小時內公布提早投票結果，白登至少要維持2016年民主黨在維克郡(Wake)和梅克倫堡郡(Mecklenburg)大勝的成績，才有機會拿下北卡州；川普2016年在俄亥俄州領先八個百分點，若他在提早投票中領先就沒事，反之則可能有麻煩。

密西根州、賓州和德州等22州在晚間8時結束投票；密州和賓州少有提早投票的計票經驗，無法提早開始計票。若歷來屬於共和黨的密州肯恩郡(Kent)傾白登，或川普無法拿下上次大贏的賓州比佛郡(Beaver)，川普恐面臨連任難關。

亞利桑納、明尼蘇達、威斯康辛和內布拉斯加州則在9時結束投票；亞州是川普2016年大贏而且今年必須勝選的州；威州要3日才能開始統計郵寄選票，地方官員有信心4日上午可完成計票。

綜觀而言，喬治亞、俄亥俄、北卡和佛州會先公布郵寄選票，結果將傾民主黨，但開始加入選舉當日投票結果後，應該會出現傾共和黨；不過，密西根、威斯康辛和賓州等「鐵鏽帶」關鍵州會先公布選舉日投下的大量共和黨選票，恐出現「紅色幻象」(red mirage)，數小時或數日後會公布傾民主黨的郵寄選票，再出現所謂「藍色移動」(blue shift)。