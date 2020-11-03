防大選引騷亂 白宮周圍再豎起「無法攀爬」的柵欄

大選投票日在即，輸贏後果難測，全美各大城傳出提心選後暴亂，開開始戒備防範。白宮也不例外。圖為1日下午可見白宮南草坪前已架設起白色柵欄，以防萬一。(美聯社)

聯邦執法機關消息來源向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，白宮 為了加強選前維安，將在周圍建立「無法攀爬」的柵欄。

白宮周圍自H街至憲法大道以及15街至17街，將再次出現類似5月底非裔佛洛伊德(George Floyd)之死事件後華府爆發示威運動時搭建的柵欄。

有線電視新聞網(CNN)也報導，這道柵欄將包圍白宮與拉法葉廣場(Lafayette)及白宮橢圓形廣場(Ellipse)。

消息來源指，目前已有250位國民兵進入待命狀態，從屬於都會警局(Metropolitan Police Department)官員。

「武裝衝突地點與事件資料計畫」(ACLED)與「民兵觀察」(MilitiaWatch)研究發現，賓州、喬治亞州、密西根州、威斯康辛州與俄勒岡州武裝圖體在投票 日前後增加活動的風險特別高。

該報告也發現，北卡羅來納州、德州、維吉尼亞州、加州 與新墨西哥州武裝團體在投票日前後增加活動的風險不會特別高。

全美各地許多商家紛紛用木板擋住窗戶，預防投票日後可能出現的亂象，而特警小組也準備應對搶劫者與暴徒。

許多辦公室因為新冠肺炎疫情仍持續關閉，也有一小部分醫師與牙科診所告訴患者，11月4日他們將停業。

紐約市警局約600名員警則「準備因應最糟情況」；市長白思豪(Bill de Blasio)2日說，沒有特定威脅，但警方已加強戒備。

加州比佛利山(Beverly Hills)羅迪歐大道(Rodeo Drive)更將完全封閉商家門窗長達兩天。

工作人員2日上午6時起在羅迪歐大道用木板封住兩旁約70家精品店與豪宅門窗；這項工程將進行至午夜，然後他們會針對行人與車輛設置路障，為期兩天。

薩克斯第五大道百貨公司(Saks Fifth Avenue)和CVS藥房也用木板封住店面窗戶，並在部分地區加強維安。

精品百貨公司尼曼馬庫斯(Neiman Marcus)則於投票日當天下午五時關閉所有店面。

還有許多其他商家3日完全暫停營業，或讓員工放有薪假去投票或在投票所當志工。