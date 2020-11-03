防大選引騷亂 白宮周圍再豎起「無法攀爬」的柵欄
聯邦執法機關消息來源向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，白宮為了加強選前維安，將在周圍建立「無法攀爬」的柵欄。
白宮周圍自H街至憲法大道以及15街至17街，將再次出現類似5月底非裔佛洛伊德(George Floyd)之死事件後華府爆發示威運動時搭建的柵欄。
有線電視新聞網(CNN)也報導，這道柵欄將包圍白宮與拉法葉廣場(Lafayette)及白宮橢圓形廣場(Ellipse)。
消息來源指，目前已有250位國民兵進入待命狀態，從屬於都會警局(Metropolitan Police Department)官員。
「武裝衝突地點與事件資料計畫」(ACLED)與「民兵觀察」(MilitiaWatch)研究發現，賓州、喬治亞州、密西根州、威斯康辛州與俄勒岡州武裝圖體在投票日前後增加活動的風險特別高。
該報告也發現，北卡羅來納州、德州、維吉尼亞州、加州與新墨西哥州武裝團體在投票日前後增加活動的風險不會特別高。
全美各地許多商家紛紛用木板擋住窗戶，預防投票日後可能出現的亂象，而特警小組也準備應對搶劫者與暴徒。
許多辦公室因為新冠肺炎疫情仍持續關閉，也有一小部分醫師與牙科診所告訴患者，11月4日他們將停業。
紐約市警局約600名員警則「準備因應最糟情況」；市長白思豪(Bill de Blasio)2日說，沒有特定威脅，但警方已加強戒備。
加州比佛利山(Beverly Hills)羅迪歐大道(Rodeo Drive)更將完全封閉商家門窗長達兩天。
工作人員2日上午6時起在羅迪歐大道用木板封住兩旁約70家精品店與豪宅門窗；這項工程將進行至午夜，然後他們會針對行人與車輛設置路障，為期兩天。
薩克斯第五大道百貨公司(Saks Fifth Avenue)和CVS藥房也用木板封住店面窗戶，並在部分地區加強維安。
精品百貨公司尼曼馬庫斯(Neiman Marcus)則於投票日當天下午五時關閉所有店面。
還有許多其他商家3日完全暫停營業，或讓員工放有薪假去投票或在投票所當志工。
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