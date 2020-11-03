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1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

川普鼓吹監票大隊 這次沒出現 「隱形選民」持續隱形

記者顏伶如／綜合報導
大選投票日逼近，各地選務官員紛紛指出，在提早投票的地方並未看到川粉「監票大隊」。圖為在紐約的川普支持者1日上午在紐約州馬里歐葛謨大橋上進行車隊遊行，阻礙交通。(Getty Images)
大選投票日逼近，各地選務官員紛紛指出，在提早投票的地方並未看到川粉「監票大隊」。圖為在紐約的川普支持者1日上午在紐約州馬里歐葛謨大橋上進行車隊遊行，阻礙交通。(Getty Images)

從9月以來，川普總統及長子小唐納多次以慷慨激昂言詞，呼籲支持者組成人數龐大的「監票大隊」，進駐各地投票所嚴防「選舉結果被偷走」。非營利新聞調查組織ProPublica指出，雖然沒有官方統計，但全國各地選務官員紛紛指出，在提早投票的地方並未看到川粉「監票大隊」，有些前來監看投票狀況的民眾當中，民主黨支持者遠遠超過共和黨支持者。

川普9月在北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)的造勢活動上，鼓勵台下支持者要承擔監票任務。川普說：「要好好盯著他們的偷竊跟搶奪行動。這很重要。」

小唐納9月間也曾說：「激進左派出動地面部隊要從我父親手中偷走選舉。我們不能讓這種情況發生。我們需要所有四肢健全的男男女女，都加入川普選舉固票行動大隊。」

然而，川普父子所鼓吹的大隊人馬，似乎沒有成形。ProPublica報導指出，各地選務機關主管指出，某些時候前往投票所監看狀況的民眾裡，民主黨支持者遠遠超過共和黨支持者；川普選舉團隊過去這段期間在科羅拉多州、內華達州積極招兵買馬，準備成立大規模監票部隊，可是到了大選日來臨前夕，組織運作卻已逐漸枯竭。

另外，民調機構「輿論策略」(Public Opinion Strategies)共和黨民調專家布利薩德(Robert Blizzard)指出，川普選舉團隊在過去幾年裡，投下數以百萬元計算的經費，鎖定積極爭取的目標群眾是沒有大學學歷、2016年大選時雖為合格選民卻未參加投票的白人。

紐約時報分析，符合如此條件的選民，在密西根州估計有150萬人，在賓州更有超過200萬人，但川普陣營寄予厚望的「隱形選民」，到頭來卻持續隱形，川普競選團隊並沒有達到百分之百的催票效果。

紐時指出，雖然川普發言常常抨擊民調，但川普選舉團隊與共和黨全國委員會卻非常仰賴數據分析，做為資源分配的重要依據；其中一個敏感議題就是了解究竟哪些選民在疫情持續升溫、經濟一路下坡之際，仍然願意站出來為川普投下一票。

共和黨資深選舉策略專家唐納文(Liam Donovan)對紐時表示，除了民調數字之外，經濟、疫情持續擴大等，都是影響選民今年投票動向的基本因素，但對川普都越來越不利。

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