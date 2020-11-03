脫序激戰！川普支持者「逼車」 包圍白登競選巴士

民主黨總統候選人白登 競選團隊的一輛巴士上月30日行駛於35號州際公路時，遭川普 總統的支持者車隊包圍逼車、硬切入擋車；川普隔日卻轉推川粉圍車影片，寫下「我愛德州 」；白登則接連兩日譴責此事件，稱從沒見過會認為這是好事的總統並告訴支持者；聯邦調查局(FBI)證實此事並已介入調查。

白登陣營這輛巴士當時從德州聖安東尼奧前往奧斯汀，鼓勵德州支持者提早投票；沒想到途中竟遭「川普列車」(Trump Train)團體號召的百餘輛汽車包圍，川粉車隊插滿支持川普的旗幟，硬切入開到白登巴士前方，在州際公路上以每小時約18哩的龜速前進，試圖逼迫巴士停車。

白登陣營的這輛巴士最終在警方協助下安全抵達目的地，所幸白登和其搭檔賀錦麗當時皆不在車上，而是載著德州議會候選人戴維斯(Wendy Davis)，他的後續兩場活動和一場記者會基於「安全考量」取消。

川普上月31日轉推川粉擋車事件的影片，並以全大寫字母留言：「我愛德州！」

川普1日在密西根州造勢會場上，肯定川粉包圍對手車輛的行為，說「數以百計」的德州川粉只是在「保護」這輛白登競選巴士。

白登1、2日都在造勢活動中譴責川粉擋車事件，他1日在費城告訴支持者說：「我們從來沒見過這種事情，至少從來不會有一位總統，認為這是件好事。」

白登說道，川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)做了一支影片，鼓勵川粉「繼續做」，並要支持者以這樣的方式迎接賀錦麗。白登說：「各位，我們不是這種人，我們比他們好多了。」

川普支持者最近持續發起多場癱瘓交通活動，插著川普旗幟車隊1日造成新澤西州花園州高速公路(Garden State Parkway)，以及紐約州奈亞克(Nyack)與泰利鎮(Tarrytown)間的葛謨大橋(Mario M. Cuomo Bridge)嚴重回堵。