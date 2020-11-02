選前1天民調 川普、白登在搖擺州「不相上下」

選前倒數前兩天，民主黨白登集中力量繼續在關鍵州賓州掃票催票。圖為白登1日在賓州費城一所教會競選，對駕車而來的「得來速」支持者演講。(美聯社)

總統大選前夕各家媒體和民調 機構1日公布選前投票日最新民調，民主黨候選人白登 仍在全國民調取得優勢，但在佛羅里達州等搖擺州雙方選情不相上下；但在威斯康辛州白登優勢較大，而力挺白登的西語裔選民更是支持川普 的兩倍之多。

國家廣播公司新聞網(NBC News)和華爾街日報(WSJ)民調顯示，白登在全國民調上領先川普10個百分點，雖然差距較兩周前的11%差距稍微縮小，但在註冊選民中以52%比42%維持優勢。白登這個領先優勢與過去幾周，並無變化。

白登更在非裔族群取得87%比5%的超大幅領先，並且在年輕人、老年人、女性、中間選民以及擁有大學學歷的白人等各群體都占有優勢。此外白登更獲得62%的拉美裔選民支持，川普則是29%，雙方差了兩倍之多。相較之下，川普則預計掌握無大學學歷白人和白人選票，但男性支持度僅有1%的優勢。

平均10位選民之中，有六位認為在川普的領導下，國家並沒有走上正軌；52%選民不認同川普施政，雖然有55%肯定他在經濟方面的表現，但57%不認同他處理新冠肺炎疫情的方式。

根據路透和艾普索斯(Ipsos)民調，白登在川普四年前險勝的三個鐵鏽帶州，都擴大了領先，可能對選情帶來關鍵影響。密西根州白登以52%比42%領先，威州則是53%比43%同樣有10個百分點的優勢，賓州雙方較為接近，但仍是超過五個百分點的51%比44%。

紐約時報(NYT)和西耶納學院(Siena College)民調則指出，白登白登在賓州、佛州、亞利桑納州微幅領先，威州領先幅度較大。上述四個四年前被川普攻下的州，白登在亞州和賓州剛好都以49%比43%領先六個百分點；兵家必爭的佛州僅以47%比44%擁有微小優勢選情仍不穩固，威州則領先達11個百分點。

美國廣播公司新聞網(ABC News)和華盛頓郵報(WP)民調指出，白登在賓州以51%比44%領先七個百分點，佛州的差距更是不相上下，為50%比48%。

佛州有29張選舉人票，賓州則是20張，分析師普遍認為這兩州為候選人贏下總統大選前進白宮最關鍵的戰場。