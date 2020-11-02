12小時跑完5州5場造勢 川普：全國將掀「紅色浪潮」

拼連任的川普總統，最後關頭的1日，他連跑五州拜票。圖為川普1日在其中之一的造勢場合，北卡州布克瑞地區機場停機坪的競選平台上向支持者催票。(美聯社)

大選倒數兩天，川普 總統1日赴密西根、愛荷華、北卡、喬治亞州、佛州共五州造勢，行程安排從上午11時到晚11時，他預言全國各地將掀起「紅色浪潮」(red wave)，他表示自己將打敗民主黨 對手白登 ，民主黨領先的現象只是暫時的，川普仍採取以往的造勢策略，攻擊白登政見，並批評民主黨人將非裔選民的支持看為理所當然，試圖阻止喬州等關鍵地區被「翻藍」。

來源：The Independent YouTube

大選倒計時兩天，全國已有近1億選民提前投票，兩名總統候選人基本已無法翻轉大局，因此川普和白登都試圖在選前的最後一個周末鞏固基本盤，並確保尚未投票的選民3日當天會動身投票；根據CNN最新民調，白登在全國和多個關鍵州領先，並獲得許多在2016年沒有投票的選民支持，但川普仍在尚未投票的選民中保持較大優勢；兩黨的選舉官員也在選前最後幾天強調，選票統計工作的精確度比速度更重要。

白登競選團隊在最後階段聚焦爭取更多非裔選民的支持，白登1日赴賓州拉票，而競選搭檔賀錦麗(Kamala Harris)也赴長期支持共和黨的喬州發表演說，試圖通過增加非裔支持而將喬州「翻藍」；川普在1日密西根的造勢中批評白登及民主黨人將非裔選民的支持看為理所當然，稱他們多年背叛非裔民眾，試圖阻止關鍵州被民主黨奪走。

川普在大選前的最後周末走訪十地舉行造勢活動，在關鍵州火力全開，1日首先走訪密西根州，在低溫和風寒(wind chill)天氣裡造勢拉票，他多次表示自己在寒冷天氣造勢「一切都是為了選民」，並稱自己會像在冷風中屹立不倒一樣的帶領美國勇往直前。

川普1日仍採取經典的造勢戰術，批評白登政見，讚揚自己從新冠肺炎中康復因此具有絕好的能力可帶領美國克服疫情，同時質疑白登的年齡和體格，稱白登家庭的腐敗最終會導致美國被出賣，川普表示，白登之所以「氣急敗壞」，到處造勢拉票，就因為他馬上就要輸了」，川普稱全國各地將在未來幾日掀起「紅色浪潮」，預言自己將在多個關鍵州勝過白登，表示部分地區民主黨的民調領先只是暫時的，此外他也督促民主黨籍州長儘快開放各州和學校，要求他們擺正抗疫工作的方向，不過近日政府數據顯示，密西根和愛荷華州的新冠病例和住院人數都有明顯增長。

川普在2016年大選中贏得密西根和愛荷華州，但今年大選截至目前，白登在密西根州領先於川普，兩人在愛荷華州的支持度不相上下；川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)1日也到愛荷華州為父親拉票，稱川普為美國民眾奮戰四年，「現在是換你們為他(川普)奮戰的時刻」。