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新聞透視／大選後抗議動亂 軍方要不要介入？

記者郭崇倫
6月華府「黑人命也是命」示威活動時，川普帶領國防部長艾思博(後中)與謀首長聯席會議主席密利(前右一)等政府文武官員到示威現場，引起極大非議，認軍方不應為總統背書。(美聯社)
6月華府「黑人命也是命」示威活動時，川普帶領國防部長艾思博(後中)與謀首長聯席會議主席密利(前右一)等政府文武官員到示威現場，引起極大非議，認軍方不應為總統背書。(美聯社)

美國朝野甚至全世界，現在都非常擔心，投票之後，如果沒有出現確定的結果，纏訟拖延，甚至出現群眾包圍開票所，恐嚇不准繼續開票，這要怎麼辦？

川普已有言在先，「除非選舉舞弊，我是不會輸的」，他還鼓勵支持者組成「川普軍」(army for Trump)，到開票所外監票。這不是沒有先例的，2000年在佛羅里達州，部分郡開票所以人工檢視每張選票是否有效時，外面就有身著西裝的群眾高喊叫囂，最後不得不放棄計票，現在支持川普的多是像「驕傲男孩」(Proud Boys)這些擁槍自重的極端右翼團體，屆時左右的對峙，恐怕陷入全面內戰的混亂場面。

選後如果出現無法控制的抗議動亂，軍隊會不會介入？應不應該介入？

在6月華府發生「黑人命也是命」示威活動時，川普原想動用軍隊來平息，但遭到國防部長艾思博反對，後來川普召來共和黨主控的各州國民兵5000人，到華府平亂，結果施放催淚彈、動用直升機驅散群眾，引發很大爭議。

當時艾思博與參謀首長聯席會議主席密利後來還因為與川普合照，被人解釋為支持這樣做法，而公開為此道歉，川普心裡一直很不滿，對外公開說要開除艾思博，令軍方與三軍統帥的嫌隙公諸於世。

後來川普陣營想彌補外界印象，在競選廣告中使用一張照片：白宮戰情室中，川普由艾思博與密利簇擁著，正在目擊無人機狙殺伊斯蘭國領導人巴格達迪，這張2019年照片所傳遞出的訊息，就是川普作為三軍統帥，獲得軍方的支持；現在輪到艾思博與密利心裡不高興，但是他們不能講出來，怕加深彼此的不和。

所以當被問到美軍是否會介入選後紛爭時，最高階的職業軍人四星上將密利表示，軍隊效忠的是憲法，而不是任何政黨或個人，他斬釘截鐵地說：「如果有爭議是由國會與最高法院來解決，美國軍方沒有決定選舉結果的角色，絕對沒有！」

軍方其實很難維持中立，如果保持沉默，會被白登陣營認為是同流合污，但如果有自己看法，會被川普認為不忠，迴避是最好的做法，地方若有選務爭議，交給州長指揮的國民兵去處理。

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