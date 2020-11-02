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關鍵在賓州！白登若沒有拿下 恐居於劣勢

編譯陳韻涵／綜合1日電
選前倒數前兩天，民主黨白登集中力量繼續在關鍵州賓州掃票催票。圖為白登1日在賓州費城一所教會競選，對駕車而來的「得來速」支持者演講。(美聯社)
選前倒數前兩天，民主黨白登集中力量繼續在關鍵州賓州掃票催票。圖為白登1日在賓州費城一所教會競選，對駕車而來的「得來速」支持者演講。(美聯社)

此次選戰關鍵搖擺州聚焦賓州，賓州有58%選民待選舉日才會投票，賓州的巨量選票可能需要數日才能統計完畢；選舉預測網站五三八(FiveThirtyEight)民調創辦人席佛(Nate Silver)表示，若白登無法拿下賓州及其20張選舉人票，恐居於劣勢。

賓州民主黨籍州務卿凱西‧波克瓦(Kathy Boockvar)1日表示，此次大選提早投票的人數為上次的10倍，部分郡4日上午才開始計票。

波克瓦說：「沒錯，會花更長時間，我們計畫安排人員夜以繼日、每日計票」。

她表示，賓州的選舉結果從不會在選舉日當天出爐，因為軍事選票往往晚交，最長達一周。

儘管選票需要多日計算，但不一定表示賓州選舉結果未明；波克瓦證實，賓州將計算選舉日後三天寄達的選票，前提是郵戳日在選舉日之前。

賓州最高法院日前裁決，允許接受選舉日後三天的通訊選票，前提是郵戳蓋上選舉日前的日期，或有明顯的選舉日前郵戳且無證據顯示選票較晚才寄出。

統計專家席佛1日受訪時說：「白登未能在賓州領先七或八個百分點，像我們在密西根州和威斯康辛州看到的那樣；這不是大幅提早投票的州，賓州許多選民未決。」

美國廣播公司與華盛頓郵報(ABC-WP)1日公布的民調顯示，在川普的鐵票區佛州已有60%選民投票，但賓州只有32%。

佛州有29張選舉人票，是最有影響力的搖擺州；川普上次拿下佛州，若想連任則得再下一城；換句話說，白登若想入主白宮也必須拿下佛州。

賓州以20張選舉人票，位居第二重要搖擺州，ABC-WP民調顯示，58%的賓州選民將待投票日才投票，另有10%選民可能在選前提早投票或缺席投票。

五三八全國民調顯示，選舉日前兩天，白登領先川普8.5%；截至1日，白登在搖擺州領先川普的幅度，分別是賓州4.9%，密州8.4%及威州8.6%。

席佛指出賓州的通訊投票問題說，「通訊選票的寄送方式涉及『裸票』預防，安全信封可能讓事情更複雜甚至引起訴訟；費城則有部分抗議和打劫，許多小事可能造成綜合影響，恐致白登以半個百分點輸掉賓州。」

川普在上次大選中以4萬4000票或不到一個分點的微小差距，擊潰民主黨對手。

賓州是關鍵州，上月26日選民已開始排隊，提早投票。民調領先的民主黨白登，贏得賓州...
賓州是關鍵州，上月26日選民已開始排隊，提早投票。民調領先的民主黨白登，贏得賓州，至為重要。(美聯社)

賓州 通訊投票 白登

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