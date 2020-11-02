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親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

紅潮再起？川普支持者有信心「相信重演民調翻盤歷史」

記者顏伶如／綜合報導
拼連任的川普總統，最後關頭的1日，他連跑五州拜票。圖為川普1日在其中之一的造勢場合，北卡州布克瑞地區機場停機坪的競選平台上向支持者揮手。(美聯社)
拼連任的川普總統，最後關頭的1日，他連跑五州拜票。圖為川普1日在其中之一的造勢場合，北卡州布克瑞地區機場停機坪的競選平台上向支持者揮手。(美聯社)

美國現代史上耗資最鉅、爭議最多的總統選舉，恐怕難以平順落幕，至少趨於兩極化的政治分歧與仇視對立，不可能隨著大選日期的過去而弭平。

第三度問鼎總統選舉的民主黨候選人白登，目前在全國及多州民調都領先尋求連任的川普總統，拿下當選門檻的270張選舉人票希望濃厚。選舉募款方面，白登也比川普更具優勢，進入10月之際擁有1億1700萬選舉資金，川普處理疫情失力更讓白登得以進攻傳統共和黨票倉，例如亞利桑納州、喬治亞州。就連已經40年來不曾投票支持民主黨總統的德州，白登也有機會放手一搏。

然而，2016年喜萊莉‧柯林頓民調領先但後來卻敗給川普的前例，卻讓川普及川粉信心十足，相信歷史將會重演。川普周六在賓州造勢時就對採訪記者說：「一股紅色浪潮已經形成了。我們選情非常好。」

川白之爭 選後恐將繼續

從目前各種客觀跡象來看，川普連任之路滿是挑戰，共和黨恐怕難保參院多數席次，眾院則估計將流失不少席次。除非白登在大選當中取得壓倒性勝利，否則各種衝突與紛亂將一路延續到選後。

選前已有多起有關投票權、計票程序的訴訟出現，最新出現的一起官司則與傾向民主黨的德州哈里斯郡(Harris County)大約10萬張提前投票選票有關。最新發展是德州最高法院1日已裁定選務官員必須接受近12萬7000張的「得來速」選票，否決德州共和黨人士所提異議，但此案將被上訴到聯邦法院。

對於如果選輸是否坦然接受敗選，川普迄今不曾鬆口，讓政壇緊張氣氛難以放鬆，川普周末期間在造勢大會上還加碼抨擊白登，指稱白登企圖「封鎖美國」，還對台下群眾說白登「想要掌控你們」。

有前總統歐巴馬站台助選的白登，在密西根州佛林特(Flint)造勢活動上回擊川普說道：「這人到底有什麼毛病？」白登說：「非常丟臉，特別是從一個對疫情豎起白旗的總統嘴裡講出這些話。」

除了致命疫情之外，經濟衰退、種族不公等議題，都讓2020年大選結果如何，更顯關係重大。

如果白登當選，民主黨若要贏得參院多數席次，至少要再多贏得三個席次，倘若白登選輸，民主黨這次選舉則要贏得四席，才能擁有參院多數。目前有九位現任共和黨聯邦參議員面臨可能敗給民主黨挑戰對手的局面，相較之下選情嚴重告急的民主黨現任聯邦參議員只有阿拉巴馬州參議員瓊斯(Doug Jones)而已。

選前倒數前兩天，民主黨白登集中力量繼續在關鍵州賓州掃票催票。圖為白登1日在賓州費...
選前倒數前兩天，民主黨白登集中力量繼續在關鍵州賓州掃票催票。圖為白登1日在賓州費城一所教會競選，對駕車而來的「得來速」支持者演講。(美聯社)
這次大選因為新冠疫情導到的投票紊亂，極有可能重演2000年大選佛州計票的醜聞。圖...
這次大選因為新冠疫情導到的投票紊亂，極有可能重演2000年大選佛州計票的醜聞。圖為2000年11月24日，仍無決定美國新總統為何人。佛州布羅瓦郡選務人員用放大鏡檢視選票是否為廢票，被視為鬧劇。(美聯社)

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