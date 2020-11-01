不離不棄？民調：白人基督徒八成力挺川普

絕大多數福音教派徒都支持川普總統。圖為今年初眾院通過彈劾當天，福音教徒在白宮為川普總統祈禱。(取材自白宮網站)

福音派白人基督徒是川普 支持者的中堅分子，2016年把川普送進白宮，對於川普能否連任更扮演關鍵角色；住在北卡羅來納州費耶特維爾(Fayetteville)美南浸信會青少年牧師索恩(Jonathan Thorne)說：「我覺得川普會贏。我認為沉默多數將全力挺他，就像2016年時一樣。」

過去四年裡，保守派基督徒一遍又一遍在川普最需要的時刻不離不棄，不管是川普政府發布穆斯林國家旅遊禁令，在美墨邊境拆散移民家庭導致骨肉分離，或者在選前火速完成最高法院大法官任命，一律堅定支持到底。

四年前曾經支持川普的郊區婦女票，如今已經紛紛流失，但白人基督徒仍然給予川普壓倒性的支持。最新民調 顯示，在福音派白人選民當中高達八成挺川，比例與2016年的數字差不多。

長期研究福音派白人選民的華府智庫機構「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute)創辦人瓊斯(Robert Jones)表示，福音派白人選民的政治傾向幾乎沒有因為性別差異而不同，如此現象與其他人口結構族群迥異，民主黨候選人白登 幾乎無法爭取到福音派白人選民青睞。

瓊斯說，白登就連25%的福音派白人選票都拿不到，態勢已定。

若與其他宗教信徒比較起來，在2020年大選中，白人基督徒顯得格外特殊；非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)在川普染疫住院期間進行的民調統計顯示，非洲裔新教徒、西語裔天主教徒最支持的總統候選人都是白登；非福音教派的白人天主教徒或白人新教徒中，絕大多數支持川普超過白登，但差距略小。

某些頗具知名度的福音派指標人物已經跳出來表明要投白登，例如已故布道家葛理漢(Billy Graham)的外孫女傑露莎‧杜福德(Jerushah Duford)，但這次選舉究竟多少福音派教徒變心不再挺川，如此狀況是否發生於攸關選舉勝負的搖擺州，則無從得知。

住在德州伍德蘭的66歲福音派教徒珍妮絲‧巴契(Janice Barchie)，基於反墮胎立場而長年投票支持共和黨，但這次選舉卻在前院擺了小小的白登競選標誌。她說：「看到川普的言行舉止，讓我完全改變心意。」

巴契說：「他真的很糟糕。我所有選項通通投給民主黨，因為我對共和黨深惡痛絕。」