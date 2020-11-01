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未決定選民仍可決定大選 但這次…他們不挺川普？

記者胡玉立／綜合報導
2016年對兩名主要候選人持否定態度的選民、尤其是中西部一帶的這類選民，他們最後選了川普。但今年，他們似乎普遍不願再把票投給他。(美聯社)
2016年對兩名主要候選人持否定態度的選民、尤其是中西部一帶的這類選民，他們最後選了川普。但今年，他們似乎普遍不願再把票投給他。(美聯社)

四年前的總統大選，有許多選民對兩大黨總統候選人持謹慎觀望態度、投票憑直覺而非政策取向；這些豫猶不決的選民直到選前11小時仍未決定要投給誰，正是他們決定了那年的大選結果。今年的民意調查顯示，至今仍未決定的選民人數比2016年少得多，但在兩黨激戰下，他們仍可能扮演關鍵角色。

2016年對兩名主要候選人持否定態度的選民、尤其是中西部一帶的這類選民，他們在「兩害相權取其輕」的想法下，最後選了川普。但今年，他們似乎普遍不願再把票投給他。

最可能對主要候選人持質疑態度的選民群體，是拉美裔、亞裔、年輕選民及支持第三方候選人的選民。過去四年來，這些群體沒有一個對川普展現很大熱情，但從初選至今，他們也讓白登感到頭疼。

據紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)民意調查，未決定選民較傾向投白登而非川普，但差距目前並不大。較有意義的現象是：在未表明支持任何候選人的選民中，白登略占優勢。

孟莫斯大學(Monmouth University)民調中心主任莫瑞(Patrick Murray)指出，這類選民只占很小眾，但在喬治亞州或北卡羅來納州這樣兩黨差距只有一兩個百分點的州，「猶豫不決選民有可能讓選舉翻盤」。

莫瑞表示，四年前，猶豫不決選民占20%，但今年這類選民少了一半，上周民調顯示約占9%，且數字持續下降中。與四年前相比，未決定選民更確定自己不喜歡川普；54％猶豫選民表示不喜歡他，表示喜歡他的只占28%與此同時，有47%的猶豫選民表示不滿意白登。

74歲、明尼蘇達州退休教育科技專業人士約翰·霍蘭德(John Holland)聲稱自己是「選人不選黨」的政治獨立派人士。 10月中旬面對民調時，他說自己尚未被白登或川普說服。但前幾天，霍蘭德作出了選擇，像許多較晚決定的選民一樣，他說他的選擇是自價值觀出發。

霍蘭德說：「我問自己，『我會想讓川普成為我任何一名兒孫輩的祖父嗎？』答案是否定的。」於是，他戴著口罩走到提前投票站，把票投給了白登。

川普 白登 民調

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