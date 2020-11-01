歐巴馬首度同台白登！密州催票轟川普：不將疫情當回事

大選最後關頭，前總統歐巴馬(左)再次為昔日夥伴的前副總統白登，競選總統拉票。兩人31日在關鍵州之一密西根州佛林特市同時登台，痛批川普防疫大失敗。(Getty Images)

總統大選前最後一個周末，前總統歐巴馬 和昔日副手、民主黨總統候選人白登 首度同台競選，在關鍵州密西根州佛林特市(Flint)和底特律兩大非裔城市造勢，不僅鼓勵民眾投票，更批評川普 總統「不將新冠肺炎疫情當一回事」，寄望拿下搖擺州密州。

歐巴馬向民眾喊話：「還有三天就是我們人生中最重要的選舉」。四年前川普在密西根州險勝，雖然白登在全國和密州民調都取得領先，民主黨矢言不能再讓憾事重演，找上重量級嘉賓歐巴馬助選。

不僅有受非裔民眾喜愛的歐巴馬力挺，在底特律的造勢現場，更請來非裔傳奇歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)演出炒熱氣氛。他向選民打包票：「白登是我兄弟，我愛白登，他會成為一位偉大的總統。」

最近民調顯示，非洲裔選民支持川普的幅度有所提升，民主黨擔心流失此一鐵票倉。

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在疫情期間，川普不斷舉行大規模造勢活動的行徑，也讓歐巴馬抓住機會調侃一番。他說：「他小時候，他的生日派對是不是都沒人去，讓他有心理創傷？國家正面對嚴重疫情，人數不是你該擔心的問題。」

白登陣營仍將進攻主軸放在川普沒能控制新冠肺炎疫情，他說：「我們將會擊敗病毒，將局面控制下來，但第一步就是要打敗川普。」選舉進入倒數階段，新冠疫情也攀升至高峰，根據約翰霍普金斯大學統計，30日就有超過9萬9000人確診。

而白登陣營也宣布，11月2日歐巴馬將連番前往佛羅里達州和喬治亞州；身為陣營最有價值的戰將，他預計能鼓舞非白人民主黨選民投下一票，藉此擊敗川普。

而白登和川普也隔空嗆聲，白登曾兩度表示若是兩人還年輕，他願意與川普用拳頭一決勝負。白登嘲諷他說：「你高中時會敢來幹一架嗎？」

但川普也回擊表示：「他的身材不高大，輕輕一拍他就倒了，我根本還不用握拳呢。」

選前最後階段的造勢，白登陣營預計將於2日在他出生，且選戰期間造訪最多次的賓州畫下句點。白登陣營宣布他和夫人吉兒(Jill Biden)、副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)與丈夫任德龍(Douglas Emhoff)將兵分四路進行最後衝刺。