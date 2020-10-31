我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

大選新焦點 緬因州首採排序投票 計票複雜恐需兩周

記者胡玉立／綜合報導
緬因州今年大選首次採用排名投票制，可能會影響大選結果，圖為選票。(美聯社)
緬因州今年大選首次採用排名投票制，可能會影響大選結果，圖為選票。(美聯社)

緬因州是全國第一個在總統大選中使用排序選擇投票制(ranked-choice voting)的州，確認有人獲得絕對多數選票支持才行；此投票制可能會影響計票時間，已成為這場飽受疫情和各種因素困擾的全國大選新焦點。

採取排序選擇投票制的緬因州，要求選民針對至少三名候選人排列出優先順位，獲勝者須獲得50％支持，若初次計票無人支持率達五成，就會觸發製表程序，淘汰排在後頭的候選人，選民須再度投票，直到有候選人獲絕大多數支持為止。這樣投票制在很多市選和某些州的初選中使用。

以今年的緬因州投票情況來看，選票上總計列出總統候選人、爭取連任的共和黨參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)和民主黨競爭對手、緬因州眾院議長莎拉·吉迪恩(Sara Gideon)在內的競爭者。

緬因州採取排序選擇投票制，是導致今年大選結果可能要花更久時間才能出爐的眾多因素之一；其他原因還包括：新冠肺炎疫情導致郵寄投票激增、各州何時可以開始計算規則不一等；但無黨派選舉專家及州和地方官員都試圖向選民保證不須擔心。

緬因州國務卿辦公室表示，如果緬因州的排序選擇投票制沒有明顯的多數獲勝者，全部投票過程可能需要兩周時間才能完成；政治觀察家表示，參院競爭激烈，甚至總統大選都可能都需要動用排序選擇程序。

緬因州和內布拉斯加兩個州是依據國會選區分配選舉人票；每個國會選區的總統選舉獲勝者各獲得一張選舉人票，在全州總統選舉獲勝者獲得剩下兩張選舉人票。

無黨派「庫克政治報告」(Cook Political Report)指出，緬因州第二區的總統選舉競爭激烈，該區9％投票選民尚未決定投票意向。不過，分析家認為，最後由誰入主白宮，似乎不太可能取決於那張選舉人票。

萬一局勢倘若真的走到這極其特殊的一步，緬因州州務卿馬修·鄧拉普(Matthew Dunlap)說：「我們有萬全的因應準備。」

投票 緬因州 疫情

上一則

美親密盟友加拿大 絕大多數人對川普沒好感

下一則

2016沒投票的2000萬人 今年兩黨兵家必爭

延伸閱讀

緬因州首採「排序投票」計票複雜恐需2周

緬因州首採「排序投票」計票複雜恐需2周
賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元

賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元
預防大選前後騷亂 華府商家加固門面 市警取消休假

預防大選前後騷亂 華府商家加固門面 市警取消休假
大選將至 紐約市為可能發生的示威做足準備

大選將至 紐約市為可能發生的示威做足準備

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

2020-10-30 04:00
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
川普總統25日飛到東北部新英格蘭區，連訪新罕布什州與緬因州，展開投票日前的最後衝刺。(美聯社)

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

2020-10-25 22:16
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

2020-10-27 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損