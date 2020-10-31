衝刺中西部!白登在愛州批中國傷害農業 川普密集趕場3州轟疫情

川普總統30日在威斯康辛州綠灣出席競選造勢大會，向支持者揮手致意。(Getty Images)

選戰進入最後倒數，民主黨總統候選人白登 與爭取連任的川普 總統，30日紛紛瞄準中西部關鍵州爭取選民支持；白登在以農業為主要經濟的愛州演講時說，對於中國 濫用貿易手段傷害美國農業與製造業的情形，他當選後會聯合世界各國阻止中國繼續這樣做，他也會要「中國負起責任」。

白登接受民主黨總統候選人後，30日首次重返愛阿華州。(直播截圖)

白登30日先後抵達愛阿華州、明尼蘇達州及威斯康辛州舉行汽車集會，川普則陸續到明州、威州與密西根州造勢，疫情也成為兩人互相攻擊的焦點。

威州近七天的染疫與死亡人數均創新高，30日新增確診達4637人；據威州馬奎特法學院(Marquette Law School)日前公布的一項民調顯示，川普應對疫情的作法，有58%選民不贊成。

競選連任的川普總統30日在明尼蘇達州羅切斯特參加造勢大會，收到支持者歡迎。(路透)

川普密集衝刺，啟動「機場造勢」，搖擺州成重點；根據川普陣營公布的競選行程，川普31日全天都待在賓州，1日橫掃5州，直到晚間11時30分還在競選，2日選前最後一天，再跑3州，選前之夜從威斯康辛州趕往密西根，最後一場競選活動將在密西根州大湍市(Grand Rapids)。

川普在明州的活動變更了兩次地點，原定於羅徹斯特(Rochester)機場的活動，先改到支持者提供的私人場地，但當晚又改回機場。

川普30日造勢活動多次稱，「明州多達2萬5000人希望參加，州長在最後時刻，只允許250人。」艾莉森聲明否認，稱從未也無權取消活動。

30日是白登接受總統候選人提名後，首次造訪愛州；他在愛州首府德梅因(Des Moines)演講提到，美國總統長期出身長春藤名校，「我是州立大學(德拉瓦州立大學)畢業，如果我可以進白宮，你們也會有機會。」

他說，美國是中產階級建立的，不是富豪，也不是華爾街；承諾當選後，絕不會讓年薪低於40萬者「多」付一毛稅。

民主黨總統候選人白登30日威斯康辛州密爾瓦基市參加造勢大會，全場保持社交距離。(路透)

對於美中貿易，白登對著以農業為主的愛阿華州的選民說，川普在任期間出口到中國的農產品數量，「比歐巴馬第二任還減少了四成」，川普竟還公開表示，因為政府提供大筆補貼，所以農民現在賺得比耕種時更多，白登批川普，「這人是從哪裡來的？他以為他是誰？」