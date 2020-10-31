重中之重 川白勝選3條路 都要拿下佛州

三種可能讓川普總統成功連任和三種由前副總統白登獲勝的結果，佛羅里達州都是重中之重；圖為白登日前在佛州坦帕出席造勢大會。(美聯社)

距總統大選日只剩最後幾天，由於郵寄選票增加，11月3日晚上可能不會知道誰是贏家；基於對民調 和基本事理可能發展走向的理解，華盛頓郵報分析出三種可能讓川普 成功連任和三種由前副總統白登 獲得勝利的結果，佛羅里達州和民調都占了舉足輕重的地位。

川普夫婦日前在佛州坦帕參加造勢大會；三種可能讓川普總統成功連任和三種由前副總統白登獲勝的結果，佛州都是重中之重。(Getty Images)

報導指出，川普的三種獲勝之道中佛州最為關鍵，也是最合邏輯的川普勝選之路，再加上南部州。

佛州是此次總統大選最關鍵的州，有29票選舉人票，僅次於也是搖擺州的德州，且最近許多項選舉，兩黨都只有些微差距。

2020年大選新發展是部分南部紅州開始呈現拉距戰，民主黨對亞利桑納州、喬治亞州和德州由紅轉藍寄予厚望；這一切若最後都成空，川普仍掌控2016年南部地盤甚至拿下佛羅里達州，民主黨勝利之路將大為緊縮。

然後，只要川普再拿下兩個他2016年勝選、現在選情緊繃的愛荷華和俄亥俄兩個中西部州，外加目前難分勝負的密西根州和賓州，就足以當選連任。

第二則是川普在中西部／鐵鏽帶的表現，出人意料地好。

川普競選後期造勢重心放在2016年他以不到一個百分點差距獲勝的州，尤其是密西根、賓州和威斯康辛這三州；儘管今年川普和白登在這三州的民調差距不像2016年那樣接近，白登領先幅度從3.5到8.6個百分點不等，但若川普以某種方式再次拿下這三個關鍵州和附近的明尼蘇達、愛阿華和俄亥俄州，他的勝利之路將比白登更寬闊。

第三就是民意調查再次失真；今年大選民調力圖修正2016年民調錯誤。但如果今年民調差了五個百分點、若「川普選民較低調」理論的確存在、又或出於某種原因在最後幾天發生重大變化，結果很有可能是川普勝利。

白登獲勝之道則首在民調，堅守當前的領先地位，只需保持目前處於重要領先地位的州，就算民調結果出現三個百分點的誤差，他在目前領先川普3.5個百分點的賓州，還是占了優勢；這將是白登通往勝利最合乎邏輯也最直接的途徑。

第二仍是佛羅里達州，只要白登能夠拿下佛州，並保持住2016年民主黨獲勝的明尼蘇達、內華達和新罕布夏等幾個藍州，他的勝選之路會更加篤定。

第三則是「摘桃」成功，在部分「偏紅」的傳統共和黨優勢州領先；白登和川普目前在亞利桑納、喬治亞或德州這三個紅州的民調都十分接近，四年前完全沒人想到會有今天：亞利桑納州白登領先川普2.2個百分點，喬治亞州平手，德州川普多2.6個百分點。

若白登能拿下德州38張選舉人票，幾乎具有決定性影響；拿下喬治亞州，還可能暗示白登會在鄰近的北卡羅來納州，甚至佛羅里達州獲勝；傳統鐵票倉由紅轉藍，再怎麼說都是巨大轉變，白登拿到足夠選舉人票，入主白宮毫無罣礙。