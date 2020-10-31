重中之重 川白勝選3條路 都要拿下佛州
距總統大選日只剩最後幾天，由於郵寄選票增加，11月3日晚上可能不會知道誰是贏家；基於對民調和基本事理可能發展走向的理解，華盛頓郵報分析出三種可能讓川普成功連任和三種由前副總統白登獲得勝利的結果，佛羅里達州和民調都占了舉足輕重的地位。
報導指出，川普的三種獲勝之道中佛州最為關鍵，也是最合邏輯的川普勝選之路，再加上南部州。
佛州是此次總統大選最關鍵的州，有29票選舉人票，僅次於也是搖擺州的德州，且最近許多項選舉，兩黨都只有些微差距。
2020年大選新發展是部分南部紅州開始呈現拉距戰，民主黨對亞利桑納州、喬治亞州和德州由紅轉藍寄予厚望；這一切若最後都成空，川普仍掌控2016年南部地盤甚至拿下佛羅里達州，民主黨勝利之路將大為緊縮。
然後，只要川普再拿下兩個他2016年勝選、現在選情緊繃的愛荷華和俄亥俄兩個中西部州，外加目前難分勝負的密西根州和賓州，就足以當選連任。
第二則是川普在中西部／鐵鏽帶的表現，出人意料地好。
川普競選後期造勢重心放在2016年他以不到一個百分點差距獲勝的州，尤其是密西根、賓州和威斯康辛這三州；儘管今年川普和白登在這三州的民調差距不像2016年那樣接近，白登領先幅度從3.5到8.6個百分點不等，但若川普以某種方式再次拿下這三個關鍵州和附近的明尼蘇達、愛阿華和俄亥俄州，他的勝利之路將比白登更寬闊。
第三就是民意調查再次失真；今年大選民調力圖修正2016年民調錯誤。但如果今年民調差了五個百分點、若「川普選民較低調」理論的確存在、又或出於某種原因在最後幾天發生重大變化，結果很有可能是川普勝利。
白登獲勝之道則首在民調，堅守當前的領先地位，只需保持目前處於重要領先地位的州，就算民調結果出現三個百分點的誤差，他在目前領先川普3.5個百分點的賓州，還是占了優勢；這將是白登通往勝利最合乎邏輯也最直接的途徑。
第二仍是佛羅里達州，只要白登能夠拿下佛州，並保持住2016年民主黨獲勝的明尼蘇達、內華達和新罕布夏等幾個藍州，他的勝選之路會更加篤定。
第三則是「摘桃」成功，在部分「偏紅」的傳統共和黨優勢州領先；白登和川普目前在亞利桑納、喬治亞或德州這三個紅州的民調都十分接近，四年前完全沒人想到會有今天：亞利桑納州白登領先川普2.2個百分點，喬治亞州平手，德州川普多2.6個百分點。
若白登能拿下德州38張選舉人票，幾乎具有決定性影響；拿下喬治亞州，還可能暗示白登會在鄰近的北卡羅來納州，甚至佛羅里達州獲勝；傳統鐵票倉由紅轉藍，再怎麼說都是巨大轉變，白登拿到足夠選舉人票，入主白宮毫無罣礙。
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