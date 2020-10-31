我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

重中之重 川白勝選3條路 都要拿下佛州

記者胡玉立／綜合報導
三種可能讓川普總統成功連任和三種由前副總統白登獲勝的結果，佛羅里達州都是重中之重；圖為白登日前在佛州坦帕出席造勢大會。(美聯社)
三種可能讓川普總統成功連任和三種由前副總統白登獲勝的結果，佛羅里達州都是重中之重；圖為白登日前在佛州坦帕出席造勢大會。(美聯社)

距總統大選日只剩最後幾天，由於郵寄選票增加，11月3日晚上可能不會知道誰是贏家；基於對民調和基本事理可能發展走向的理解，華盛頓郵報分析出三種可能讓川普成功連任和三種由前副總統白登獲得勝利的結果，佛羅里達州和民調都占了舉足輕重的地位。

川普夫婦日前在佛州坦帕參加造勢大會；三種可能讓川普總統成功連任和三種由前副總統白...
川普夫婦日前在佛州坦帕參加造勢大會；三種可能讓川普總統成功連任和三種由前副總統白登獲勝的結果，佛州都是重中之重。(Getty Images)

報導指出，川普的三種獲勝之道中佛州最為關鍵，也是最合邏輯的川普勝選之路，再加上南部州。

佛州是此次總統大選最關鍵的州，有29票選舉人票，僅次於也是搖擺州的德州，且最近許多項選舉，兩黨都只有些微差距。

2020年大選新發展是部分南部紅州開始呈現拉距戰，民主黨對亞利桑納州、喬治亞州和德州由紅轉藍寄予厚望；這一切若最後都成空，川普仍掌控2016年南部地盤甚至拿下佛羅里達州，民主黨勝利之路將大為緊縮。

然後，只要川普再拿下兩個他2016年勝選、現在選情緊繃的愛荷華和俄亥俄兩個中西部州，外加目前難分勝負的密西根州和賓州，就足以當選連任。

第二則是川普在中西部／鐵鏽帶的表現，出人意料地好。

川普競選後期造勢重心放在2016年他以不到一個百分點差距獲勝的州，尤其是密西根、賓州和威斯康辛這三州；儘管今年川普和白登在這三州的民調差距不像2016年那樣接近，白登領先幅度從3.5到8.6個百分點不等，但若川普以某種方式再次拿下這三個關鍵州和附近的明尼蘇達、愛阿華和俄亥俄州，他的勝利之路將比白登更寬闊。

第三就是民意調查再次失真；今年大選民調力圖修正2016年民調錯誤。但如果今年民調差了五個百分點、若「川普選民較低調」理論的確存在、又或出於某種原因在最後幾天發生重大變化，結果很有可能是川普勝利。

白登獲勝之道則首在民調，堅守當前的領先地位，只需保持目前處於重要領先地位的州，就算民調結果出現三個百分點的誤差，他在目前領先川普3.5個百分點的賓州，還是占了優勢；這將是白登通往勝利最合乎邏輯也最直接的途徑。

第二仍是佛羅里達州，只要白登能夠拿下佛州，並保持住2016年民主黨獲勝的明尼蘇達、內華達和新罕布夏等幾個藍州，他的勝選之路會更加篤定。

第三則是「摘桃」成功，在部分「偏紅」的傳統共和黨優勢州領先；白登和川普目前在亞利桑納、喬治亞或德州這三個紅州的民調都十分接近，四年前完全沒人想到會有今天：亞利桑納州白登領先川普2.2個百分點，喬治亞州平手，德州川普多2.6個百分點。

若白登能拿下德州38張選舉人票，幾乎具有決定性影響；拿下喬治亞州，還可能暗示白登會在鄰近的北卡羅來納州，甚至佛羅里達州獲勝；傳統鐵票倉由紅轉藍，再怎麼說都是巨大轉變，白登拿到足夠選舉人票，入主白宮毫無罣礙。

川普 白登 民調

上一則

川普凌晨發推嗆：白登若當選 是可笑的5位大法官幫忙

下一則

華郵爆料：蔡政府偏愛共和黨…就職刪民主黨賀詞 台灣致歉

延伸閱讀

川普擬選後開除FBI局長 萬名探員上書川普白登「留人」

川普擬選後開除FBI局長 萬名探員上書川普白登「留人」
川普長子：美國染疫死亡人數已寥寥無幾

川普長子：美國染疫死亡人數已寥寥無幾
防疫從6千縮至250人！川普明州造勢 批扼殺集會自由

防疫從6千縮至250人！川普明州造勢 批扼殺集會自由
川普凌晨發推文嗆聲：白登若當選 是保守派大法官幫忙

川普凌晨發推文嗆聲：白登若當選 是保守派大法官幫忙

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

2020-10-30 04:00
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

2020-10-30 10:55
川普總統25日飛到東北部新英格蘭區，連訪新罕布什州與緬因州，展開投票日前的最後衝刺。(美聯社)

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

2020-10-25 22:16
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

2020-10-27 03:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損