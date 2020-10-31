機艙染疫風險並不高？航班擬取消座位間隔

有研究顯示，無法證實座位間隔可預防傳染新冠病毒；圖為達美航空的清潔人員在為客機座位消毒。(美聯社)

全球旅遊業受疫情衝擊一蹶不振，但隨著假期到來，業者仍希望政府放寬限制；許多航空業者聲稱，目前沒有任何科學證據顯示乘客在機艙內感染新冠病毒的機率較高，因此紛紛開始考慮取消座位間隔的政策；此外，聯邦疾病防治中心 (CDC )30日宣布，禁止郵輪 在國內水域航行的命令31日終止後，郵輪公司可在遵守特定規範下開放航行。

根據國防部(Defense Department)最近的研究顯示，若所有乘客都戴上口罩，要在機艙內感染病毒的機率非常低，但該研究尚未通過同儕審核。

捷藍航空(JetBlue)發言人多姆布羅斯基(Derek Dombrowski)29日表示，12月1日起將減少間隔的座位數量，將機艙容客率維持在70%；屆時假期到來將因應民眾需求做調整，機艙內僅會維持「少數的間隔座位」。

捷藍航空總裁喬安娜‧格拉格蒂(Joanna Geraghty)說，限制座位數量並非長久之計，而且目前的研究並未顯示，載客率會影響衛生安全，未來載客數勢必逐漸提升。

西南航空(Southwest Airlines)上周即宣布，12月1日將取消限制乘客數的規定，該公司總裁凱利(Gary Kelly)聲稱，沒有任何科學證據足以證明座位間隔能有效預防傳染，並表示該公司在9月因為實施這項規定而損失2000萬元，11月甚至虧損超過4000萬元。

美國航空(American Airlines)和聯合航空(United Airlines)自防疫政策實施以來就不斷宣稱，飛機上的空調系統足以確保內部空氣循環，不需要保持社交距離。

今年4月航空業營收直跌95%，郵輪業者的損失更是高達數十億，著名的皇家加勒比集團(Royal Caribbean Group)22日公布本季虧損超過13億元。

CDC表示，郵輪業者在開放航行之前，必須安排模擬航程確保業者能維護船上的衛生安全，且旅程不得超過一周；所有乘客和工作人員在登船及下船前都必經過篩檢確認為陰性，過去28天內曾待過其他郵輪的工作人員也同樣必須接受檢測。

此外，港口當局將負責決定可容納的船隻數量，確保不會過度使用當地醫療資源，因此CDC要求郵輪公司在抵達前必須先向港口申請許可。