華郵爆料：蔡政府偏愛共和黨…就職刪民主黨賀詞 台灣致歉

今年5月20日蔡英文總統在台北賓館發表就職演說。(台總統府提供)

華盛頓郵報30日以「台灣 擔心白登 政府將如何與中國打交道」為題報導，爆料中華民國總統蔡英文今年5月20日就職典禮前，幕僚剪輯美方人士賀詞時，刪減民主黨 人士的祝賀篇幅，卻放大共和黨籍眾議員游賀(Ted Yoho)，台灣官員事後為此向民主黨致歉。

華郵報導，蔡英文今年5月宣誓就職，進入第二任期，美方各界錄製影片提供給台灣，在她的就職典禮上播放；最後呈現的各界賀詞合輯，刪減了民主黨人的段落，強調游賀等共和黨人的祝福片段。

華郵引述一名知情人士的說法，「影片的呈現引發關注，最後是台灣官員向民主黨人道歉收尾。」

根據報導，台灣政府已經強調她沒有偏好任何候選人，但觀察家發現，台灣政府的官方推特，分享右翼新聞網站Breitbart的文章，且27日轉推了第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在搖擺州賓州助選的推文。

白登的外交顧問普萊斯考特(Jeffrey Prescott)對華郵表示，中國在過去幾年有了巨大變化，且中國藉機從川普政府的弱點獲益，白登政府必然會考慮到這些變化；白登的其他顧問說，蔡英文已經和白登外交政策的核心要角、前副國務卿布林肯(Antony Blinken)等人舉行過會議，其中對台灣重要性沒有太大歧異。

報導也提及白登在22日投書世界日報，強調要和亞洲盟友站在一起，也會深化美台關係。

華郵報導也提到中華民國駐美代表蕭美琴，指蕭美琴來美赴任後，強化對民主黨的宣傳，尤其關注民主黨人與對中政策；華郵指蕭美琴和歐巴馬時代的國務院亞太助卿坎伯(Kurt Campell)有多年交情，也和歐巴馬時代的國防部政策次長佛洛諾伊(Michele Flournoy)、中央情報局(CIA)前副局長海恩斯(Avril Haines)等人關係不錯，這些都是民主黨內的挺台派，但目前選舉還在進行，蕭美琴還無法直接接觸白登外交團隊的核心成員。

報導指出，蔡英文總統2012年作為民進黨總統候選人訪問華府，事後遭歐巴馬政府國安會資深官員向英國金融時報釋放對其大陸政策「憂慮」的訊息，最後蔡的競選未能成功；如今主客易位，台灣政府官員和民進黨正在評估民主黨贏得白宮之後的對台政策，憂心相比於川普政府，白登團隊對台灣的支持會比較少。

2012年曾陪蔡英文到華府訪問的蕭美琴透過推特，對此報導推文表示，「我要重申，我們對美國選舉沒有立場。我來到華府以來，積極不分黨派跟各界往來互動，也感謝美國兩黨基於民主、自由等共同價值對台灣的支持與善意。我工作的目標，是建構一個未來無論哪個黨執政，都能正面發展關係的基礎。」

至於台灣官員向民主黨人致歉一事，蕭美琴表示，當時她還沒上任駐美代表，沒有評論。