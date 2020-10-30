最搖擺佛州 川普稱白登將封全國 白登：讓病毒停擺、並非經濟停擺

川普支持者大多不戴口罩。(歐新社)

大選倒數計時，川普 總統和民主黨總統候選人白登 29日均赴關鍵戰場佛州催票，在美國 和全球新冠病毒疫情持續惡化下，川普批評歐洲國家封城防疫的作法，指若白登當選，將封鎖全國，「美國民眾將失去所有假期；白登稱自己不會讓國家或經濟停擺，而是讓病毒停擺(shut down the virus)。

坦帕是佛州決戰樞紐所在的「四號州際公路走廊」(Interstate 4 corridor)的最西端，是白登爭取翻藍佛州、川普爭取連任的重要戰場；白登在佛州民主黨選民最集中的布羅瓦郡(Broward County)和最搖擺的坦帕(Tampa)造勢，川普同日也在坦帕演說。

佛州有29張選舉人票，輸贏可能直接影響大選結果；自1996年以來，佛州的勝者均贏得總統大選，而兩黨歷年來在該州的差距也不大，川普在2016年僅以1.6%的優勢擊敗喜萊莉．柯林頓；孟莫斯大學(Monmouth University)以及NBC News/Marist的最新民調顯示，白登目前在佛州領先川普4至6%。

聯邦商務部同日發布報告顯示，美國第三季度GDP增長33.1%，為史上最佳，也是「史上最糟」的第二季度GDP下滑31.4%以來的強勢扭轉；經濟作為川普和白登的焦點議題，也是兩人攻擊對方的利器。

川普在GDP公布後發推文表示，這是美國歷史上最大、最好的GDP，但白登和他的增稅方案將讓經濟毀於一旦；白登推文回應，儘管GDP提升，但食物救濟(food bank)的需求未減、貧困仍在惡化，美國處在70多年來最糟糕的經濟衰退，「川普將成為胡佛總統之後，第一個離職時做得還不如就職時多的總統。」

距離總統大選只剩下5天，提前投票人數和每周新冠肺炎確診人數雙雙刷新紀錄；民主黨總統候選人白登在搖擺州微幅領先現任總統川普，兩人民調呈現拉鋸，經濟學人雜誌預估白登將獲得350張選舉人票，川普拿下188張。

佛羅里達大學選舉計畫統計，已有8200萬名美國人投票，刷新百年紀錄；同時美國疫情再起，國會山莊報（The Hill）報導，美國29日突破每周確診人數的紀錄，超過50萬人在過去一周確診為新冠肺炎，25州疫情持續攀升。

川普指責疫情是中國帶給美國和世界的，但對抗疫情不能封城，他指歐洲封城既不能防止疫情擴散，還導致民眾抗議，社會動盪；他也批評白登將「摧毀佛州的旅遊業，封鎖全國」，指若白登當選，美國民眾將失去所有假期。

與川普的人群造勢集會不同，白登演講均以汽車集會(drive-in)的形式，讓支持者保持社交距離；白登29日先在布羅瓦學院(Broward College)的Coconut Creek校區演說，逾百輛汽車停在講台周圍的停車場，現場全戴口罩，時不時以汽車鳴笛聲回應白登；他當晚在坦帕演講中途突然下起大雨，只得匆匆結束，但不忘動員選民儘快投票。

川普批評媒體從不真實展現自己造勢活動現場的支持者多麼熱情，嘲諷白登的造勢活動無人到場，而當日在他造勢活動開始前，坦帕Hillsborough郡的選舉官員就提醒民眾，造勢活動將導致交通堵塞，提前投票的選民等待時間會更長；川普在當地Raymond James體育館的北部停車場造勢，該體育館是當地的一個提前投票站。