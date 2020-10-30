佛州通訊投票民主黨領先 開放提前投票後共和黨直追

佛州上周末起開放現場提早投票，共和黨預期將逐漸縮小在通訊投票中支持者落後的差距，圖為選民在在希雅里市排隊投票。(美聯社)

今年選舉許多民主黨選民採用通訊投票 ，讓民主黨在關鍵州的佛羅里達州取得穩定領先，但自上周末開放現場提早親自投票後，共和黨預期將逐漸縮小落後差距，為選情增添懸念。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調指出，白登在佛州 以45%比42%微幅領先；RealClearPolitics網站則顯示領先幅度達7.7%，更有54%西語裔選民表示力挺白登。

哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調主任佩恩(Mark Penn) 說：「川普 在佛州擁有廣大拉美裔支持者，但在擔心新冠疫情的老年婦女卻是一大劣勢。」兩位候選人都加強在佛州的造勢力道，佛州有55%的選民，認為白登在面對疫情上的成效，將勝過川普。

川普日前在佛州西棕櫚灘投下一票，更透過直播催票，亟欲展開急起直追；而在佛州南部的邁阿密，前總統歐巴馬日前也到佛羅里達國際大學為白登助選。

在雙方都非贏不可的佛州，川普企圖掌握老年和白人選票，歐巴馬則主打年輕非裔和拉美裔族群。

民主黨數據公司TargetSmart執行長波尼耶(Tom Bonier)說：「喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)四年前最大的缺陷，就是無法透過歐巴馬組成同盟陣線，吸引非裔選票，特別是年輕人，但白登陣營早已了解這是非克服不可的挑戰。」

不過目前白登在吸引非裔年輕人選票上碰上瓶頸，現況甚至不如柯林頓；共和黨分析師泰森(Ryan Tyson)表示，若要在佛州擊敗川普，必須仰賴歐巴馬吸票。

整體來看非裔和拉美裔透過提早和不在籍投票比例超過四年前，年長和死忠選民已投下超過40萬票；泰森預估今年將有更多年輕人投票，但老年人選票仍占多數，「佛州的差距應該會是一至兩個百分點。」

川普陣營期望急起直追，川普佛州競選主席蘇西·威爾斯(Susie Wiles)表示：「現在情勢不差，佛州共和黨支持者一向都是後來居上演出逆轉勝，民主黨經常因此輸掉。」

過去民主黨不在籍投票數較少，但提前到場投票較多，但現在情勢顛倒。由於川普抨擊通訊投票，讓支持者等到現場提前投票才紛紛出門拉近選情。

佛州法律規定24日所有郡必須開放親自提前投票，許多郡雖然人口不多，但擁有眾多共和黨支持者。