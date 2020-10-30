我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

佛州通訊投票民主黨領先 開放提前投票後共和黨直追

編譯林育正／綜合29日電
佛州上周末起開放現場提早投票，共和黨預期將逐漸縮小在通訊投票中支持者落後的差距，圖為選民在在希雅里市排隊投票。(美聯社)
佛州上周末起開放現場提早投票，共和黨預期將逐漸縮小在通訊投票中支持者落後的差距，圖為選民在在希雅里市排隊投票。(美聯社)

今年選舉許多民主黨選民採用通訊投票，讓民主黨在關鍵州的佛羅里達州取得穩定領先，但自上周末開放現場提早親自投票後，共和黨預期將逐漸縮小落後差距，為選情增添懸念。 

昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調指出，白登在佛州以45%比42%微幅領先；RealClearPolitics網站則顯示領先幅度達7.7%，更有54%西語裔選民表示力挺白登。

哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調主任佩恩(Mark Penn) 說：「川普在佛州擁有廣大拉美裔支持者，但在擔心新冠疫情的老年婦女卻是一大劣勢。」兩位候選人都加強在佛州的造勢力道，佛州有55%的選民，認為白登在面對疫情上的成效，將勝過川普。

川普日前在佛州西棕櫚灘投下一票，更透過直播催票，亟欲展開急起直追；而在佛州南部的邁阿密，前總統歐巴馬日前也到佛羅里達國際大學為白登助選。

在雙方都非贏不可的佛州，川普企圖掌握老年和白人選票，歐巴馬則主打年輕非裔和拉美裔族群。

民主黨數據公司TargetSmart執行長波尼耶(Tom Bonier)說：「喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)四年前最大的缺陷，就是無法透過歐巴馬組成同盟陣線，吸引非裔選票，特別是年輕人，但白登陣營早已了解這是非克服不可的挑戰。」

不過目前白登在吸引非裔年輕人選票上碰上瓶頸，現況甚至不如柯林頓；共和黨分析師泰森(Ryan Tyson)表示，若要在佛州擊敗川普，必須仰賴歐巴馬吸票。

整體來看非裔和拉美裔透過提早和不在籍投票比例超過四年前，年長和死忠選民已投下超過40萬票；泰森預估今年將有更多年輕人投票，但老年人選票仍占多數，「佛州的差距應該會是一至兩個百分點。」

川普陣營期望急起直追，川普佛州競選主席蘇西·威爾斯(Susie Wiles)表示：「現在情勢不差，佛州共和黨支持者一向都是後來居上演出逆轉勝，民主黨經常因此輸掉。」

過去民主黨不在籍投票數較少，但提前到場投票較多，但現在情勢顛倒。由於川普抨擊通訊投票，讓支持者等到現場提前投票才紛紛出門拉近選情。

佛州法律規定24日所有郡必須開放親自提前投票，許多郡雖然人口不多，但擁有眾多共和黨支持者。

佛州 通訊投票 川普

上一則

染疫後首同台 梅蘭妮亞：投給川普就是投給更好的美國

下一則

穩住參院！共和黨密州、明州都輸不得

延伸閱讀

駭客入侵威州黨部 川普230萬競選資金被偷了

駭客入侵威州黨部 川普230萬競選資金被偷了
對民調太自信？川普、白登結束德州造勢

對民調太自信？川普、白登結束德州造勢
大選倒數5天 「經濟學人」預估：白登奪350張選舉人票

大選倒數5天 「經濟學人」預估：白登奪350張選舉人票
川普佛州造勢 稱封城只會引暴亂 不能防疫

川普佛州造勢 稱封城只會引暴亂 不能防疫

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

2020-10-29 04:00
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首