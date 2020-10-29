來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕

鄭聰穎被拍下在監視受害者。（紐約東區聯邦地區檢察官辦公室提供）

聯邦執法部門28日宣布起訴八名中國 政府特工，指控他們在美國 境內執行抓貪官的「獵狐行動」與「紅色通緝令」，其中五人當日上午被捕，另外三人已逃回中國；此案顯示，美國已拒絕配合和允許中國當局跨境來美追捕嫌犯。

執法部門指出，這些人自2016年起以威脅、騷擾、監控等多種手段，逼迫一名居住在新澤西州 、列入中國「紅色通緝令」名單的前中國政府官員「要麼回國自首，要麼自殺」；他們還以他的妻女等親友安全要脅，「這些行為已超出國家機構執法應有的作為，更像黑幫組織的運作手段」。

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)、司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯(John Demers)和紐約東區代理聯邦檢察官杜查蒙(Seth DuCharme)在記者會宣布，破獲這起中國特工以違法手段，在美國秘密行動的案件，也指出該案僅是中國政府在海外無視別國法規、肆無忌憚「獵狐」的冰山一角，美國對此絕不容忍。

「我們要傳達一個非常明確的信息，中國政府領導下的這些非法行為在美國是絕對不被容忍的。」雷伊說，「如果還有受害者遭到此類來自中國政府的威脅，可立即向FBI報案，尋求幫助。」

雷伊表示，八名嫌犯在過去四年間，在美國境內執行由中共總書記習近平指示的海外追逃「獵狐行動」，以非常殘暴的手段，意圖迫使一名在美國境內的華人返回中國；受害人在長期被中國特工騷擾後，向FBI報案，司法部、國土安全部、FBI等多部門聯手展開為期多年的調查。

戴莫斯(John Demers)說，中國政府稱「獵狐行動」針對外逃貪官等經濟犯罪人士，但實際上也針對對中國政府持異見者，對這些人和家屬、親友威脅、騷擾，迫使他們回中國，這種行為違反了美國法律與國際準則。

戴莫斯說，這幾人被繩之以法，「獵人最終成為了獵物」，也向中國政府傳遞明確信息，不要將長臂執法伸進美國。

來源：世界新聞網

根據起訴書，八人分別為朱峰(Zhu,Feng，姓名均為音譯)、胡吉(Hu,Ji)、李敏軍(Li,Minjun)、金鴻儒(Hongru,Jin)、 朱勇(Zhu,Yong)、Michael McMahon、榮靜(Rong Jing)與鄭聰穎(Zheng Congying)，被控非法充當外國政府代理人，威脅、騷擾、監視、恐嚇他人等罪名，其中六人還面臨實施跨州和國際跟蹤的指控。

朱峰、胡吉、李敏軍三人相信已經逃回中國，另外五人在紐約、新澤西、加州等多地被捕；其中McMahon、朱勇和金鴻儒當日下午在紐約東區聯邦法庭過堂，分別以50萬元及15萬元不等的保釋金交保，在加州被捕的榮靜和鄭聰穎截至發稿，尚未完成在加州中區聯邦法院的過堂。

根據起訴書，向FBI舉報的這名受害者，為一名在2012年7月被國際刑警組織列入「紅色通緝令」的新澤西州居民；他稱長期遭這些人士的騷擾和威脅，要求他主動回中國接受十年有期徒刑，或者自殺，來換取妻女的安全，女兒也遭到私家偵探監視，住宅門口被留恐嚇紙條等騷擾。