我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

來美獵狐「像黑幫」 8中國特工遭起訴 5人被捕

記者黃伊奕／紐約報導
鄭聰穎被拍下在監視受害者。（紐約東區聯邦地區檢察官辦公室提供）
鄭聰穎被拍下在監視受害者。（紐約東區聯邦地區檢察官辦公室提供）

聯邦執法部門28日宣布起訴八名中國政府特工，指控他們在美國境內執行抓貪官的「獵狐行動」與「紅色通緝令」，其中五人當日上午被捕，另外三人已逃回中國；此案顯示，美國已拒絕配合和允許中國當局跨境來美追捕嫌犯。

執法部門指出，這些人自2016年起以威脅、騷擾、監控等多種手段，逼迫一名居住在新澤西州、列入中國「紅色通緝令」名單的前中國政府官員「要麼回國自首，要麼自殺」；他們還以他的妻女等親友安全要脅，「這些行為已超出國家機構執法應有的作為，更像黑幫組織的運作手段」。

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)、司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯(John Demers)和紐約東區代理聯邦檢察官杜查蒙(Seth DuCharme)在記者會宣布，破獲這起中國特工以違法手段，在美國秘密行動的案件，也指出該案僅是中國政府在海外無視別國法規、肆無忌憚「獵狐」的冰山一角，美國對此絕不容忍。

「我們要傳達一個非常明確的信息，中國政府領導下的這些非法行為在美國是絕對不被容忍的。」雷伊說，「如果還有受害者遭到此類來自中國政府的威脅，可立即向FBI報案，尋求幫助。」

雷伊表示，八名嫌犯在過去四年間，在美國境內執行由中共總書記習近平指示的海外追逃「獵狐行動」，以非常殘暴的手段，意圖迫使一名在美國境內的華人返回中國；受害人在長期被中國特工騷擾後，向FBI報案，司法部、國土安全部、FBI等多部門聯手展開為期多年的調查。

戴莫斯(John Demers)說，中國政府稱「獵狐行動」針對外逃貪官等經濟犯罪人士，但實際上也針對對中國政府持異見者，對這些人和家屬、親友威脅、騷擾，迫使他們回中國，這種行為違反了美國法律與國際準則。

戴莫斯說，這幾人被繩之以法，「獵人最終成為了獵物」，也向中國政府傳遞明確信息，不要將長臂執法伸進美國。

來源：世界新聞網

根據起訴書，八人分別為朱峰(Zhu,Feng，姓名均為音譯)、胡吉(Hu,Ji)、李敏軍(Li,Minjun)、金鴻儒(Hongru,Jin)、 朱勇(Zhu,Yong)、Michael McMahon、榮靜(Rong Jing)與鄭聰穎(Zheng Congying)，被控非法充當外國政府代理人，威脅、騷擾、監視、恐嚇他人等罪名，其中六人還面臨實施跨州和國際跟蹤的指控。

朱峰、胡吉、李敏軍三人相信已經逃回中國，另外五人在紐約、新澤西、加州等多地被捕；其中McMahon、朱勇和金鴻儒當日下午在紐約東區聯邦法庭過堂，分別以50萬元及15萬元不等的保釋金交保，在加州被捕的榮靜和鄭聰穎截至發稿，尚未完成在加州中區聯邦法院的過堂。

根據起訴書，向FBI舉報的這名受害者，為一名在2012年7月被國際刑警組織列入「紅色通緝令」的新澤西州居民；他稱長期遭這些人士的騷擾和威脅，要求他主動回中國接受十年有期徒刑，或者自殺，來換取妻女的安全，女兒也遭到私家偵探監視，住宅門口被留恐嚇紙條等騷擾。

以跟蹤、恐嚇等手段，逼迫在各國的中國逃犯回國，是中共當局一慣的做法。圖為被通緝的...
以跟蹤、恐嚇等手段，逼迫在各國的中國逃犯回國，是中共當局一慣的做法。圖為被通緝的江西官員李華波被從新加坡押返回國。(新華社)
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(前)、司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯(後)...
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(前)、司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯(後)等28日聯合宣布，破獲中國特工在美以違法手段脅迫民眾回中國的案件，稱美國對此絕不容忍。(Getty Images)
中國特工留在受害者門口的威脅紙條。（紐約東區聯邦地方檢察官辦公室提供）
中國特工留在受害者門口的威脅紙條。（紐約東區聯邦地方檢察官辦公室提供）

中國 美國 新澤西州

上一則

H-1B將取消抽籤 高薪申請者優先

下一則

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

延伸閱讀

多名華人近日內陸種大麻被捕

多名華人近日內陸種大麻被捕
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
港「學生動源」前召集人鍾翰林 尋美政治庇護前被捕

港「學生動源」前召集人鍾翰林 尋美政治庇護前被捕
野鹿發情期到來 新賓州開車族小心

野鹿發情期到來 新賓州開車族小心

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

2020-10-29 04:00
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除