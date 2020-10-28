現在才郵寄選票太遲了！郵局延誤嚴重 快改提早投票

在加州聖地牙哥的選務人員本月19日正協助收集整理郵寄選票，與協助投早投票的選民投票。(路透)

距離3日總統大選投票 日只剩一周，美國郵政 總局的郵遞服務持續堆積滯後，幾個可能決定白宮控制權的搖擺州，滯後情況尤其嚴重；選務及郵政專家表示，數以百萬計打算郵寄選票的選民，應該趕緊改用親自提早投票或選舉日投票等其他備案。

數據顯示，全國85.6％一級郵件在10月16日當周按時送達；這類郵件理當三日內就送達，但這是郵局連續第14周的準點率低於90％。

儘管紐約 、賓州、蒙大拿州、華盛頓州和哥倫比亞特區的聯邦法院發出命令，阻止郵局官員執行可能會延誤全國郵件發送時間的削減成本方案，但這些命令以及郵局內部採取的非常措施，並未恢復郵局服務水平，迫使選民不得不改採其他投票選項。

民主黨總統候選人白登競選陣營本周已開始鼓勵選民親自投票或使用安全的投遞箱交付選票，不要使用郵遞方式投票；即便是郵局9月寄給家家戶戶的有爭議明信片上，都建議選民「至少在選舉日之前7天郵寄選票」。

「要是你還沒有要求進行郵遞投票，已經太遲了。」非營利性，無黨派「選舉創新與研究中心」(Center for Election Innovation & Research)執行總裁大衛.貝克(David Becker)說，「別管什麼法定期限，如果你現在才開始要求將選票郵寄給你、然後再填好寄回去，鐵定來不及；這麼做只會給自己很大的壓力。你現在應該改成親自投票，並且儘可能提早投票。」

貝克說，已提出要求但尚未收到郵件投票的選民，應該親自投票；他們可能需要填寫臨時選票，但只要尚未寄交郵遞選票，就可以計數；至於已收到郵寄選票但仍未郵遞出去的選民，應該親自投票或將選票直接放入投票箱內。

郵局零售遞送主管克里斯汀·西弗(Kristin Seaver)聲明表示，加強包括選票在內的選舉郵件是郵局當前第一要務。郵局已處理5.23億份選舉郵件、歷來最大量的選票、選票申請以及選民訊息小冊等物件。

郵局聲稱，今年的處理數量比2016年選舉周期中的3.23億件，高出62％。

「美國選舉計畫」(U.S.Elections Project)數據顯示，迄今已有6650萬國人投票，其中包括2390萬人以缺席選票方式進行投票，而且許多人是親自將選票送回而不是以郵件寄回。