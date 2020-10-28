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華郵：美2.3億納稅人的錢、募款 進了川普旗下事業

6900萬人已投票 歷史性數字或扭轉大選局勢

編譯樊蕙／綜合27日電
肯塔基州在13日起舉行提早投票，有的選民在家填好選票，拿到選務中心投入郵箱；但也有選民排隊要親自投下一票。(美聯社)
肯塔基州在13日起舉行提早投票，有的選民在家填好選票，拿到選務中心投入郵箱；但也有選民排隊要親自投下一票。(美聯社)

華盛頓郵報報導，全美至少已有6900萬選民數周來已為下周大選進行提早投票與通訊投票，這個歷史性數字顛覆對於投票日以及哪些州可望決定總統大選局勢的預期，也讓選務官員與競選團隊工作人員相當震驚。

這個數字已達到2016年總投票率的大約半數，而提早投票仍將持續至周末，幾乎可以確定本屆大選可望成為史上首次多數選票在投票日前投下的選舉。

「美國選舉計畫」(U.S. Elections Project)統計，截至26次日晚間，至少14州已投票數超過2016年大選票數的60%；截至27日下午，已有近6950萬張選票被投下，其中2300萬張是選民提前親自投票。

最令人意外的是德州，截至27日上午已有超過780萬選民完成投票，超過2016年大選總投票數的86%。

儘管面臨新冠病毒疫情挑戰，全國各地投票的選民仍大排長龍，反映出民眾普遍對於規畫國家未來四年走向感受到迫切性，也讓今年大選可望締造1900年代初期以來首見的參與率。

華郵根據多項民調報導，許多決戰州的民主、共和兩黨選民差異在最近數日內縮小，而川普總統與前副總統白登競選團隊都指出，11月3日投票日當天投票的共和黨選民可能會比民主黨選民更多。

根據美聯社的選舉研究，全美超過2100萬選民已提早親自投票。

但康乃狄克州、密西西比州、密蘇里州或新罕布夏州選民等十多個州，沒有提早親自投票的選項，令人擔心投票日當天會有大批選民在新冠肺炎疫情嚴重惡化之際仍須大排長龍，尤其是密蘇里州。

55歲的密蘇里州共和黨選民薩曼莎·艾倫(Samantha Allen)悲嘆該州不允許選民提早投票，她說延伸投票過程可望能縮短隊伍，在新冠病毒疫情期間特別重要。

肯塔基州在13日起舉行提早投票，有的選民在家填好選票，拿到選務中心投入郵箱；但也...
肯塔基州在13日起舉行提早投票，有的選民在家填好選票，拿到選務中心投入郵箱；但也有選民排隊要親自投下一票。(美聯社)

通訊投票 密蘇里州 疫情

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