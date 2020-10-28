川普悄改策略 共和黨克魯茲：攻擊杭特 1張選票都拉不到

杭特白登之前的商業合夥人鮑布林斯基22日爆料，沒有起到帶領輿論風向的效果。(路透)

紐約 郵報(New York Post)報導民主黨總統候選人白登 次子杭特‧白登(Hunter Biden)外洩電郵近兩周以來，川普 競選團隊評估發現，似乎並未拉抬川普選情，因此競選廣告並未繼續炒作「電郵門」，轉為攻擊白登的稅改方案。

儘管川普在造勢大會上仍把杭特‧白登掛在嘴邊，但迄今仍對「電郵門」充滿高度興趣的，似只剩挺川的極右派陰謀論網站；共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)接受Axios新聞網站專訪時就說，川普陣營以杭特‧白登「電郵門」攻擊白登，其實「一張選票也拉不到」。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，川普競選團隊指派負責10月份媒體宣傳的專責幕僚指出，接下來大選將如何發展，沒人能夠預料，「不過，對於杭特‧白登事件不可能幫川普贏得賓州，這一點我倒可以押很多賭注。」

報導指出，在川普仍把杭特‧白登「電郵門」做為抨擊重點，直指白登家族嚴重貪腐之時，川普顧問團一些成員卻對把杭特‧白登當成選戰主軸的策略感到後悔，而競選團隊也已悄悄更改策略。

舉例來說，川普競選團隊的付費選舉廣告幾乎看不到「電郵門」內容，競選團隊仍然販賣著少數的「杭特去哪裡了？」(Where's Hunter?)標語商品，但在10月13日之後的川普臉書專頁及Instagram川頁，就沒有再轉發類似主題的競選廣告。

挺川的「美國第一行動」(America First Action)超級政治行動委員會10月13日後，不管在臉書或電視競選廣告中，都再沒提到杭特‧白登。

媒體研究機構「廣告分析」(Advertising Analytics)統計顯示，自從紐約郵報爆料報導刊登後，川普競選團隊共計為29支競選廣告購買電視播放時段，其中只有兩支廣告談到杭特‧白登，總共投注約110萬元；相形之下，川普競選團隊以攻擊白登稅改計畫為內容的廣告，投注經費則將近四倍之多。

「野獸日報」分析，主攻「電郵門」卻沒能奏效的原因在於報導中指稱來自杭特‧白登送修筆電的所有電郵紀錄，都無法證明白登確實參與貪污。就連川普盟友、在參院領軍調查白登父子的威斯康辛州共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson)26日接受電台訪問時都說，「電郵門」的貪污指控並沒有根據。

克魯茲對Axios新聞網站說，白登在22日候選人辯論會上表現最佳的時刻，就是當家人被川普攻擊時強力反擊，並且直接對著鏡頭對觀眾說，問題不在他的家人或誰的家人，「那不重要，重要的是你的家人。」