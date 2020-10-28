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威州遲到選票不計算 大法官卡瓦諾：大選結果11月3日應出爐

編譯林育正郭宣含／綜合27日電
聯邦最高法院26日晚裁定威斯康辛州的大選選舉計票不能延期，包括郵寄選票。(美聯社)
聯邦最高法院26日晚裁定威斯康辛州的大選選舉計票不能延期，包括郵寄選票。(美聯社)

聯邦最高法院26日晚間裁決威斯康辛州通訊投票若在11月3日投票日後才寄達，將不予計算；大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在意見書上表示，選舉結果應在選舉當日出爐，呼應川普總統主張；川普樂見這項裁決，並說選舉結束數周還在計票「徹底不妥」。

在政治人物的炒作下，今年大選多個關鍵州的通訊投票方式成為兩黨攻防焦點，威斯康辛州就是其中之一；聯邦地區法官康利(William Conley)9月21日同意將該州期限延長至投票日後六天，只要郵戳日期為投票日前即可，但同月27日卻遭聯邦第七巡迴上訴法院擋下，而上訴到最高法院。

大法官26日以五比三票，推翻選後六天內寄達的選票皆算數的決議。

卡瓦諾的意見書呼應川普總統看法，若選舉日後湧進數千張郵寄選票，可能會「翻轉」選舉結果，為避免引發動盪和選舉不當的疑慮，總統選舉結果應在11月3日當天出爐。

艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)在意見書註腳反駁卡瓦諾的翻轉選舉說法，「計算完有效票前並無結果可『翻轉』，更可疑和不當的是，一過選舉日12時，就拒絕計票。」

卡瓦諾也引用2000年共和黨小布希與和民主黨總統候選人高爾的總統選舉，最後由最高法院介入決定的裁決表示，就總統選舉規定而言，州立法機關地位優於州法院。

川普樂見最高法院的威州裁決，27日在白宮外指出：「若在11月3日宣布贏家非常、非常合適而且很好；選後兩周還在計票完全不妥，我認為這不符合我們的法律。」

他27日晚間在威州造勢時很滿意最高法院裁決，並向觀眾重申「你們的日子就是11月3日。」

民主黨人士表示，威州為新冠肺炎疫情熱點，多數民眾使用通訊投票，有必要延長計票期限；但共和黨反駁，選民在投票日前已有足夠時間投票，選舉日逼近，不應臨時更改規定，否則只會混淆選民，危及選舉公正性。

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)同意賓州延長不在籍投票期限，但在威州卻做出不同判決；他說：「按照不同前例和特殊狀況，我們同意賓州修改投票規則。」

過去大法官通常不對裁決特別發表言論，但26日四位大法官寫下關於本案的意見；自由派大法官凱根寫道：「新冠肺炎疫情肆虐，法院卻無法有效保護國內選民。」

保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)承認在疫情期間投票不易，但堅持最高法院的裁決說：「沒有人質疑在疫情期間舉辦選舉是一大挑戰。但這不是法官肆意修改投票規則的理由。」

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-madison)選舉研究專案主任伯登(Barry Burden)說，現在還不清楚這項裁决對哪一方有利；川普2016年以不到2萬3000張選票勝過喜萊莉‧柯林頓，拿下了威斯康辛州。

川普26日在推特無根據表示：「郵寄選票在全美造成大問題和落差，11月3日一定要得到最終總票數。」推特事後在此推文標註「本推文具有爭議，可能含不實內容」的警語。

選舉日當天媒體會預測贏家，但官方選舉結果需經州政府證實，聯邦法允許不在籍和臨時投票延長至選舉日後數周；選舉人12月14日會依各州直接投票結果正式表決。

卡瓦諾大法官。(美聯社)
卡瓦諾大法官。(美聯社)
華府聯邦最高法院26日晚裁定威斯康辛州的大選選舉計票不能延期，包括郵寄選票，應以...
華府聯邦最高法院26日晚裁定威斯康辛州的大選選舉計票不能延期，包括郵寄選票，應以投票日當天收到的為準。(美聯社)
威州提早投票的第一天，兩位選民20日在麥迪遜市市政廳外提早投票。(美聯社)
威州提早投票的第一天，兩位選民20日在麥迪遜市市政廳外提早投票。(美聯社)

通訊投票 大法官 川普

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