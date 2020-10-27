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關鍵戰場！川普賓州搶票 1天趕3場造勢

記者謝哲澍╱綜合報導
接近大選終點，這一周，川普風風火火全力衝剌。圖為川普26日連趕多場，在關鍵州賓州競選。(美聯社)
接近大選終點，這一周，川普風風火火全力衝剌。圖為川普26日連趕多場，在關鍵州賓州競選。(美聯社)

總統大選倒數一周，相較於民主黨候選人白登的低調，川普總統全力衝刺，26日於關鍵戰場賓州連辦三場造勢。同日，白登也臨時決定造訪費城市郊徹斯特(Chester)一處提早投票站，反駁川普指他選前「神隱」。而白登前腳剛走，川普陣營便宣布第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)周二也計畫在費城近郊Atglen首度獨自站台催票，當天，川普將連跑密西根、威斯康辛、內布拉斯加等三州，白登本周則預計造訪喬州、佛州等地。

川普一天內在賓州艾倫鎮(Allentown)、Litiz和Martinsburg連續三場演說，加上近日在伊利(Erie)和約翰鎮(Johnstown)的造勢，凸顯賓州為兵家必爭之地。他也再次強調「只要贏下賓州，我們就贏得了一切」。

白登則持續攻擊白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadow)前一天表示政府將不會去控制疫情，把工作重點置於疫苗的相關言論；白登指川普粉飾疫情，他若當選，絕不會放棄。對於白宮當晚的新任大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)慶祝活動，白登指舉辦「傳播病毒活動」是不良示範，希望川普能學到教訓。

川普於演說中反覆抨擊白登的能源和經濟政策，指責白登要立法禁止傳統能源，終結賓州居民生計、裁減所有傳統能源就業。他在Allentown的演說中反擊白登指他抗疫不力的說法，指白登在H1N1流感病毒疫情期間無所作為。

川普指CNN是假新聞，稱自己在全國和多個關鍵州民調大幅領先；他提到白登父子腐敗醜聞(Biden scandal)，現場高呼「把他關起來！」(Lock him up!)；他嘲笑白登與賀錦麗在CBS「60分鐘」中的表現，稱他們只能回答「喜歡什麼冰淇淋口味」的問題。他提到眾院議長波洛西、賓州民主黨州長沃爾夫，稱他們曾致電向他求助，卻封鎖賓州，「這些都是壞人」。

對中政策也成為川普吸引選民的重要手段。他在現場以短片回顧白登對於中國的部分態度和言論，指白登長期支持並對中國持正面態度，「白登是中國的傀儡」；短片後半段則截取白登反對水力壓裂(fracking)開採天然氣的片段，並打出「賓州工人支持川普」的標語。

白登 川普 賓州

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