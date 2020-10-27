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白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

編譯陳韻涵╱綜合26日電
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

據大選投票還剩一周，麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)民調顯示，民主黨候選人白登在重要關鍵州的密西根州、威斯康辛州和賓州的未決選民中，擴大領先川普總統。

麥迪遜威斯康辛大學選舉研究中心(Elections Research Center)訪查這三個上次選舉為藍州的地區發現，白登在各州的領先幅度是9月的近一倍。

民調50%以上領先川普的42%~44%

白登在三州的民調都在50%以上，川普則在42%到44%左右。

在密西根州，白登以52%領先川普(42%)10個百分點，5%選民未決；9月同一個民調顯示白登的領先優勢為六個百分點。

在威斯康辛州，白登以53%領先川普(44%)九個百分點，3%選民未決；9月同一個民調顯示白登具有四個百分點的優勢。

賓州民調顯示兩人的支持率接近，白登以52%領先川普(44%)八個百分點，3%選民未決；9月同一個民調顯示白登具有四個百分點的優勢。

許多2016年未投票選民也挺白登

白登除了在未決選民方面享有優勢，許多2016年未投票的選民也出面挺白登；在全國方面，白登在2016年投給第三黨的選民中，以54%領先川普的25%；在今年可能投票但上次未投的選民方面，則以64%領先川普的29%。

此外，白登獲得已投票選民的大力支持，賓州87%、密西根州75%，威斯康辛州73%；川普則在可能在選舉日當天投票的選民中支持率較高，賓州59%、密西根州57%，威斯康辛州57%，但仍不及白登。

白登在三州的女性選民中大幅領先約20個百分點，川普則在男性選民中領先約三個百分點。

白登在獨立選民中，占有兩個百分點的優勢，在郊區選民中領先九個百分點，這是川普上次得勝的選民族群。

在各族裔方面，83%非裔挺白登，12%挺川；67%拉丁裔挺白登，26%挺川；57%其他非白人選民挺白登，33%挺川。

麥迪遜威斯康辛大學民調本月13日到21日訪查三州各800位選民，誤差區間為密西根州3.98個百分點、賓州4.2個百分點，威斯康辛州3.73個百分點。

白登 川普 民調

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