最後一周廝殺激烈 6200萬人提前投票

考量到新冠肺炎疫情，民眾不願在11月3日當天群聚投票 ，紛紛在近日出門提前投票。雖然郵寄投票由民主黨 支持者占上風，但開放現場提早投票後，共和黨 也有後來居上的氣勢。

總統大選倒數一周，各地郵寄投票和提早投票的選民踴躍，目前已經有6200萬選民投票，已經比2016年不在籍和提前投票多了1500萬，可能寫下歷史紀錄。

來到25日，民主黨投票比例雖以51%比31%領先，但差距已逐漸縮小。不過此比例僅追蹤選民註冊政黨，未能反映最終的候選人選擇。而大多數的共和黨支持者，預計在最後的投票日湧現。

分析師表示民主黨選民踴躍投票，已讓共和黨備感壓力必須極力催票，特別是在選情吃緊的佛羅里達州、內華達州和北卡羅來納州。共和黨民調專家柯維隆(John Couvillon)說：「現在的情況算是一半樂觀，一半悲觀，共和黨必須急起直追。」

以佛州為例，民主黨在郵寄投票領先59萬6000多票，但在現場投票方面，共和黨僅領先23萬票。佛羅里達大學政治學者麥克唐諾(Michael McDonald)就說：「在某個時間點，共和黨選民必須起身出門投票。現在選票可能創下歷史紀錄，多於任何一次總統大選。」

兩邊候選人陣營皆呼籲選民提前投票，因此在11月3日投票前夕，才能將所剩宣傳資源集中至特定選區。特別是川普陣營預算吃緊，也防範投票日當天出現出乎意料的結果。

川普儘管宣稱郵寄投票容易造成舞弊，但競選陣營、共和黨全國委員會和各州委員會仍鼓勵選民郵寄投票，可惜成效不彰。民主黨資料分析師博尼爾(Tom Bonier)就說：「川普的推特影響力還是強大。」而這也讓民主黨暫時稱心如意。

但博尼爾表示選情預計將不會是一面倒的情況，「我們預計共和黨支持者將在投票日當天蜂湧而出。」