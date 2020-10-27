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高手過招以靜制動 白登「四角戰術」奏效

記者顏伶如╱綜合報導
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選，他的拜票行程簡單。極少與選民接觸的機會。(美聯社)
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選，他的拜票行程簡單。極少與選民接觸的機會。(美聯社)

選舉走到最後一哩路，民主黨陣營出奇招：克制白登曝光率，讓川普盡量出鋒頭。倘若最後川普勝出，白登勢必遭黨內同僚檢討在民調領先之際過於輕敵，但此時共和黨方面卻顯得比民主黨更急迫，希望白登多跑選舉活動，國家廣播公司(NBC)分析，白登採行的「四角戰術」顯然奏效，獲得兩黨一致稱讚高招。

從本周到下周二投票日之間，川普風風火火展開造勢之旅，相形之下，白登拜票行程則簡單許多，頗像在沒有對手的情況下尋求連任的現任國會議員。白登在26日沒有公開行程，川普的賓州旋風式造勢大會則一連在艾倫鎮(Allentown)、蘭卡斯特(Lancaster)、馬丁斯堡(Martinsburg)舉行。

看到白登減少行程，川普26日說：「他已經舉白旗了。」川普又說：「這人一直待在他家地下室。」

川普一場又一場舉辦傳統造勢大會，讓不少民主黨人士竊笑不已。因為川普最常在這場的場合脫序演出，剛好讓選民看清楚川普總愛挑別人個人特質的小毛病大肆攻擊，相形之下對於新冠病毒肆虐卻完全不以為意。

民主黨選舉策略專家柯芬尼斯(Chris Kofinis)分析：「川普話講越多，選票就流失越嚴重。他將成為第一個講話講到讓自己下台的總統。」

接近大選終點，這一周，川普風風火火全力衝剌。圖為川普26日連趕多場，在關鍵州賓州...
接近大選終點，這一周，川普風風火火全力衝剌。圖為川普26日連趕多場，在關鍵州賓州競選，吸引大批支持者。(美聯社)

根據國家廣播公司全國民調，白登支持度保持領先川普7%的優勢，從今年2月以來的各項全國民調當中，只有「拉斯穆森報告」(Rasmussen Reports)公布結果呈現川普領先。兩黨陣營念茲在茲的是，2016年大選前夕，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓民調表現一遍看好，就連在決戰州也都領先川普，但最後時刻游離選民大量支持川普，終於將川普送入白宮。

民主黨方面眼前的策略是，就讓川普繼續成為鎂光燈焦點，控制白登的公開亮相次數，這正是北卡羅來納大學籃球教練史密斯(Dean Smith)所創，能讓對手措手不及的「四角戰術」進攻策略。

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