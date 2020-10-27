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參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

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參院通過任命案 巴瑞特就任大法官

編譯郭宣含╱綜合26日電
聯邦大法官湯瑪士(右)26日晚在白宫南草坪，主持艾咪．巴瑞特法官宣誓就職，成為聯邦最高法院新的大法官。左二為巴瑞特法官的先生。(美聯社)
聯邦大法官湯瑪士(右)26日晚在白宫南草坪，主持艾咪．巴瑞特法官宣誓就職，成為聯邦最高法院新的大法官。左二為巴瑞特法官的先生。(美聯社)

在總統大選前八天，參院26日晚間以黨派分明的52比48票，通過大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命，並罕見地即刻在白宮玫瑰園完成宣誓。一般預料此後聯邦最高法院判案將傾右，進一步鞏固保守派的憲法詮釋；因為核心助理多人傳新冠確診後，副總統潘斯當晚並未到參院主持最終任命表決。

由於新冠疫情和選舉將至，國會26日晚間幾乎空蕩蕩，共和黨以52票勝過一致反對巴瑞特任命案的民主黨人，共和黨中僅有爭取連任的緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)投下反對票。這是151年首次有大法官任命案未獲得少數黨任何一張同意票，可見這場司法任命戰未來數十年將在華府餘波盪漾。

在川普總統主持、大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)監誓下，巴瑞特成為第115名聯邦大法官，以及美國231年來第五名女性大法官；白宮估有約200人參加此典禮，此為川普總統一個月前提名大法官時便已定下的活動。

宣誓儀式前，川普在白宮南草坪表示：「這是美國的大日子。」巴瑞特在宣誓後則首度以大法官身分表示，「法官責任就是抵抗政策傾向」，並誓言「我將毫無畏懼或偏好履行我的職責。」

首席大法官羅伯茲(John Roberts)27日將在院內東會議室(East Conference Room)主持巴瑞特的私下宣誓就職典禮，「一經宣誓，她便能開始參與法院事務」；正式任職典禮時間將再行公布。

紐約時報報導，參院共和黨人採前所未見速度填補自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)逝世後遺缺，無視過去共和黨聲明並繞過程序規定，以支持啟蒙老師為保守派大法官史卡里亞(Antonin Scalia)的巴瑞特出任大法官。

這將為最高法院保守派帶來六比三票的優勢，此後最高法院料將右傾，大幅改變諸多民生面向，包括墮胎權、同志及商規等議題。

民主黨副總統候選人賀錦麗批評，參院共和黨人同意任命巴瑞特，形同「否定美國人民意願」；進步派民主黨人則呼籲擴充大法官席次，以重新平衡最高法院。

巴瑞特任命影響可望立竿見影，目前最高法院有諸多選舉重大爭議懸而未決，包括北卡羅來納州和賓州兩大關鍵州的郵寄選票有效認可日期，之後她將很快面臨許多有關川普政府的政策訴訟。

隨著新冠疫情延燒到潘斯身邊，他的幕僚長幕僚長蕭特(Marc Short)24日確診後，由參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)為首的十名民主黨參議員致函潘斯，呼籲他勿到參院主持任命表決。

民主黨議員在信中指出，潘斯到場違反聯邦疾病防治制中心(CDC)規定，而且有違一般禮儀；他們認為，潘斯到場不過是種「儀式」，將危害所有必須維持國會運作的人員。

潘斯一名幕僚表示，雖然潘斯先前有意到場，最後並未現身參院。

從緊密競選行程中趕回白宮的川普總統，26日在白宮南草坪的儀式上介紹即將成為大法官...
從緊密競選行程中趕回白宮的川普總統，26日在白宮南草坪的儀式上介紹即將成為大法官的巴瑞特法官。(美聯社)
大法官巴瑞特在26日晚宣誓就職後講話。(美聯社)
大法官巴瑞特在26日晚宣誓就職後講話。(美聯社)
聯邦大法官湯瑪士26日晚在白宫南草坪，主持艾咪．巴瑞特法官宣誓就職成為聯邦最高法...
聯邦大法官湯瑪士26日晚在白宫南草坪，主持艾咪．巴瑞特法官宣誓就職成為聯邦最高法院新的大法官。(美聯社)

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