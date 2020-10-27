想受益先「靠自己」？ 庫許納談非裔政策發言惹議

川普總統女婿、白宮高級顧問庫許納26日受訪稱川普政策可以幫助非洲裔社區解決問題，但非洲裔民眾「必須自己想要出人頭地才行」，引發批評指他「怪罪」非裔。(路透)

川普 總統女婿、白宮資深顧問庫許納 (Jared Kushner)26日上午接受福斯新聞網(Fox News)「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目專訪時說，川普政策可以幫助非洲裔社區解決問題，但非洲裔民眾「必須自己想要出人頭地才行」，此話一出，立即引發批評，指庫許納把非洲裔民眾面臨的貧富不均、缺乏就業機會等問題，怪罪於非洲裔頭上。

包括「冰塊酷八」(Ice Cube)在內等非洲裔饒舌藝人，日前宣布力挺川普的減稅等措施，並支持川普連任。庫許納在26日訪問中，被問到最近與「冰塊酷八」討論訂名為「白金計畫」(Platinum Plan)的爭取非洲裔選民活動。

庫許納說，與本名為傑克森(O'Shea Jackson)的「冰塊酷八」共同回顧川普政績，包括刑法改革、推出就業區域以及資助以非洲裔為主的大學院所。他表示，川普政府已透過實際行動，贏回非洲裔選民支持。

庫許納在訪問中說：「我們在黑人 社區所看到的是，絕大多數都是民主黨支持者，而川普總統政策卻能協助這些民眾解決他們一直抱怨的問題。不過，除了他希望他們能成功，他們必須自己想要出人頭地才行。」

民主黨全國委員會全國新聞秘書賈沙維(Brandon Gassaway)發表聲明說，庫許納對非洲裔選民非常關切的切身問題口氣輕蔑，「象徵川普對於黑人的生命根本麻木不仁，棄如敝屣」。

聲明中指出：「這種毫不在乎我們心聲的白宮，我們無法再承受四年，而且還告訴我們要對他們施捨的殘渣心存感謝。我們需要的領袖不但會重視我們的意見，還會做出實際行動，白登與賀錦麗就是這樣的領袖，黑人選民會持續以破紀錄的數量前往投票所，要確保川普、庫許納以及失敗的政府聽清楚我們的聲音。」