工商界看白登：不像華倫、桑德斯敵對 不比川普難預測

不少企業高層對於白登可能執政，反應則是五味雜陳，另外帶有些許解脫感受。圖為哥倫比亞廣播公司時事節目 「60分鐘」25日晚播出對民主黨總統候選人白登的選前專訪，批評川普。(美聯社)

華爾街日報報導，工商業許多高層主管眼中的民主黨 總統候選人白登 ，對企業界的態度不似先前參加民主黨初選的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、麻州聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren)那般敵對，若跟川普總統比較起來，白登則顯得沒有那般捉摸不定。

一般而言，民主黨總統候選人的競選政見總讓工商界頗感芒刺在背，包括加徵企業稅、投資稅，以積進手段淘汰石化能源，工會組織得以壯大，對於健保問題則大幅擴充政府權限。

然而，不少企業高層對於白登可能執政，反應則是五味雜陳，另外帶有些許解脫感受。背後原因在於白登與向來對企業較不友善的桑德斯、華倫不同，而川普政府雖然號稱經濟優先，但許多政策卻舉棋不定，讓企業界無所適從。

「國際金融協會」(IIF)主席亞當斯(Tim Adams)分析，倘若華倫或桑德斯獲得民主黨提名，企業界人士之間的討論將會截然不同，對於如何與候選人陣營打交道，也將採取不同策略。他說：「從許多層面來看，白登象徵重返過去那個不一樣的年代，他所思考的是『怎麼把事情做好？』」

白登擔任副總統期間的白宮經濟顧問伯恩斯坦(Jared Bernstein)指出，白登決策並不是以眼前的政治局勢為判斷標準，比較看重的是什麼樣的政策才能讓中產階級獲得有效提升。

白登的政策風格經常被喻為「務實」，但也同時引發「缺乏理念基礎」的批評。除了核心幕僚圈的親近人士，外人很難預測白登在任何特定議題將採取哪種態度。

華府智庫「美國企業研究所」(AEI)經濟政策研究部主任史坦恩(Michael Strain)指出：「白登有的是衝勁，不是理念。」

一名「財富500強」(Fortune 500)前任高層主管分析，白登的本能反應通常是為平民百姓謀福利，擬定政策可能民主黨內左派或中間派立場吻合，但對於許多企業領袖擔心重點並不在白登身上，而是白登恐怕被黨內左派牽著鼻子走。

來源：60 Minutes YouTube