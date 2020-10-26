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白登能源失言 民主黨議員候選人陷苦戰 2眾議員急切割

編譯林育正／綜合25日電
民主黨總統選人白登24日在賓州競選。(美聯社)
民主黨總統選人白登24日在賓州競選。(美聯社)

民主黨總統候選人白登在22日的辯論中表示，石化產業必須轉型，讓偏共和黨的州和搖擺州抓住機會，抨擊他與左派掛勾，恐怕讓各州民主黨國會議員候選人陷入苦戰。不過立場偏左的聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)，卻稱讚白登跨出重要一步。

來源：ABC News YouTube

面對川普關於關閉石化工業的逼問，白登直接回答「是」和「有意轉型」，讓共和黨掌握攻擊機會。共和黨策士霍姆斯(Josh Holmes)說：「經濟上白登完全向左派靠攏。」他認為白登的言論，將對肯塔基州、賓州、德州等產油地區選情造成直接影響。

白登的一席話讓共和黨幾個月來的計謀稱心如意，順利將經濟和相關法規等議題在選舉前夕搬上檯面。霍姆斯還表示：「再次讓美國人了解歐巴馬和白登政府的經濟政策，對川普總統的連任是一劑強心針。」

共和黨參院全國委員會就在緬因州推出新電視廣告，將民主黨候選人莎拉‧吉迪恩(Sara Gideon)形容為「想要綠色新政和為家用燃油加稅的自由派外州人」。

白登表脫口說出希望結束聯邦政府補助石化工業，也正中對手共和黨下懷。連民主黨策士也認為，白登這番評論為「小失誤」。

辯論後白登向媒體解釋：「我們會削減石化產業的補助和停止減稅，屆時將有400億元；我不是要禁止水力壓裂法(fracking)，只是規定不能在聯邦土地上使用。但在轉型時刻，我們必須將經費用來投資綠能新科技，達到節能減碳。」

選情遭受白登衝擊，各地民主黨候選人也紛紛企圖畫清界線；新墨西哥州聯邦眾議員托雷斯斯馬爾(Xochitl Torres-Small)推文表示：「我不同意白登的說法，能源是新州經濟的命脈。」

在產油的奧克拉荷馬州，聯邦眾議員霍恩(Kendra Horn)也說：「這一點我不能同意他。」

不過主張「綠色新政」的歐凱秀力挺白登，表示即便水力壓裂法對鐵鏽帶的賓州居民相當重要，但他在氣候變遷議題上「向前邁進了一大步」。

她說：「削減補助是很重要的第一步，很多人自豪聲稱是自由市場的資本主義者，卻領著大筆政府補貼大挖石油。」

民主黨總統選人白登要賓州在內的全美石油業逐步轉型消失的立場，激怒賓州等能源州在內...
民主黨總統選人白登要賓州在內的全美石油業逐步轉型消失的立場，激怒賓州等能源州在內的選民，但黨內激進環保派眾議員歐凱秀喊讚。(美聯社)

白登 共和黨 民主黨

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