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伊凡卡「緊急任務」 幫川普贏回郊區婦女選票

編譯郭宣含／綜合25日電
川普總統女兒伊代父出征，贏回郊婦女選票。圖為伊凡卡21日在佛州助選。(美聯社)
川普總統女兒伊代父出征，贏回郊婦女選票。圖為伊凡卡21日在佛州助選。(美聯社)

川普總統最後贏回郊區婦女票的重責大任落到長女伊凡卡．川普(Ivanka Trump)身上，她已隨父親參加數十個選舉活動，並極力募款；但政治分析家認為，伊凡卡恐難力挽狂瀾，難以改變川普過去四年推出政策的後果。

過去六周，伊凡卡在17場選舉活動中發揮個人魅力，參加問答活動，以家人和幕僚的身分談論總統；政治新聞網站Politico指出，川普其他家人很難想像伊凡卡為傳統政治貢獻多少力氣，遑論川普本人，伊凡卡已成為11個小時競選活動中的實質吸票機，尤其是有大學教育背景的婦女票，她們是川普2016年當選的主力。

來源：FOX 4 Now YouTube

川普競選團隊資深顧問斯拉普(Mercedes Schlapp)表示：「伊凡卡身為在職母親，致力個人事業改善婦女生活，她明白美國家庭當今面臨的問題。她能以政策顧問和親密家屬的角度，訴說川普的成功。」

伊凡卡已前往十個選戰關鍵州，川普一名幕僚表示，她擬繼續至佛羅里達、北卡羅來納和賓州；另一名幕僚透露，她也出席六場視訊大會，自8月以來在九場募款活動中，估計共募得3500萬元。

政治分析師質疑最後一刻才試圖軟化總統強硬政治，效果可能不大；羅格斯大學美國女性與政治中心魏爾許(Debbie Walsh)表示：「憑伊凡卡一人之力，恐難改變這些婦女在過去四年的所見所聞。」

川普最近則籲請「郊區家庭主婦」助他贏得選舉；他10月初曾向賓州觀眾請求，「我能請妳們幫我個忙嗎，郊區女性？妳們願意喜歡我嗎？拜託，拜託，我拯救了妳們糟透了的社區，好嗎？」

伊凡卡參加多場「爐邊談話」回答觀眾有關與父親共事的感覺；她上周在俄亥俄州指出，川普是「人民總統」，並談到川普2018年要求經濟顧問對貿易協議採取強硬立場，「他沒錯，如果我爸沒面對這些爭議，沒人會做。」

女性教育組織「美國婦女優先」(WAF)共同創辦人艾米．克萊默(Amy Kremer)表示：「大家想和伊凡卡對話，並聽她說話。」

川普總統女兒伊代父出征，贏回郊婦女選票。圖為伊凡卡21日在佛州助選。(美聯社)
川普總統女兒伊代父出征，贏回郊婦女選票。圖為伊凡卡21日在佛州助選。(美聯社)

川普 伊凡卡 美國

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