川普提「超級復甦」 新州造勢轟白登經濟計畫「衰退」

川普總統25日飛到東北部新英格蘭區，連訪新罕布夏州與緬因州，展開投票日前的最後衝刺。(美聯社)

川普 總統25日在東北部的新罕布夏州和緬因州造勢，他在演講批評白登 的經濟計畫，指這次大選就是在「川普超級復甦」(Trump super recovery)和「白登衰退」(Biden Depression)之間的選擇。他還再度稱新冠疫情已出現轉折。不同讓他尷尬的是，當地一家全美知名的立場傾向保守派的報紙 —「新罕布夏工會領袖報」(The New Hampshire Union Leader)社論宣布背書民主黨總統候選人白登。

來源：Donald J Trump YouTube

川普25日重回8月底舉辦造勢大會的曼徹斯特-波士頓地區機場，在演講中稱自己不光是和白登競選，也是在反擊左派媒體、矽谷，以及想要操縱和控制美國 人的勢力，承諾自己將繼續為美國勞工而戰，降低藥價、支持警察、保衛邊境，重回「美國製造」和美國人引以為豪的舊時光。

川普也分享25日在佛州提前投票的細節和場景，「你們就說我老派念舊吧(old fashion)，但我喜歡到現場投票」，指郵寄投票比不上到現場投票，暗示民主黨所作所為是在降低投票的真實性。

新州保守派報紙 宣布背書白登

當天在川普前往新罕州造勢的數小時前，當地報紙「新罕布夏工會領袖報」宣布背書白登，並說「川普總統不一定百分百錯，但他百分百不適合美國」，這是該報紙逾一個世紀以來首次背書民主黨總統候選人。

該報早在四年前就打破近百年只背書共和黨候選人的傳統，選擇背書自由派候選人強森( Gary Johnson)而非川普，此次也表示，曾希望川普的勝選能讓他改變，橢圓形辦公室的重量與責任能幫他成為一個更恭敬、更像總統的人，但「我們與全球一起目睹了總統職責未能改變川普，而這個國家和世界卻發生重大改變」；該報在肯定川普在司法任命、減稅政策、支持擁槍權以及中東和平方面的成績同時，批評川普債留子孫，在疫情爆發之前就把國債推高到3兆元。

川普自詡超人 染疫也不取消行程

川普在造勢中也簡短分享接受新冠治療期間的心路歷程，自詡「超人」，即便感染也不想取消行程，而不像白登哪裡都不去；相較川普之前的造勢集會，此次戴口罩者增多，支持者時不時以「We love you」、「Super Trump」等歡呼聲回應。

來源：Donald J Trump YouTube

新罕州政治立場偏溫和，兩黨競爭激烈，即便川普四年前在新罕州的初選大勝，但普選時仍輸給喜萊莉柯林頓；新罕州有四張選舉人票，川普力爭讓該州在今年大選中「翻紅」，不過多個民調顯示，白登在新罕州領先川普10至15個百分點。

結束新罕州行程，川普再轉往隔鄰的緬因州班格爾(Bangor)附近的Treworgy Family農莊，在南瓜背景下，他透過擴音器面向現場數百名支持者簡短講話，表示對緬因印象深刻，希望(今年大選)也會做好，「我們絕不會成為一個社會主義國家」。

民調顯示白登在緬因州領先川普逾兩位數，但該州是全美唯二的依據候選人在國會議員選區得票來分配選舉人票，而非勝者全拿的州，川普曾在2016年於該州第二國會選區勝出，他25日到訪的農莊就位於第二國會選區。