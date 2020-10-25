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美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

大選倒數9天 聚焦疫情戰 川普挖苦白登唱衰美國 白登諷刺川普超級傳播者

編譯潘勛╱綜合24日電
2020大選投票日進入倒數一周，民主黨總統候選人白登24日在關鍵州賓州，繼續衝刺。圖為白登在賓州布里斯多市向支持者講話。(美聯社)
2020大選投票日進入倒數一周，民主黨總統候選人白登24日在關鍵州賓州，繼續衝刺。圖為白登在賓州布里斯多市向支持者講話。(美聯社)

距選舉日只剩九天，川普總統及民主黨候選人白登24日分赴關鍵州固票；川普面對摩肩接踵的熱情支持者，除矢言美國正要熬過新冠高峰，還挖苦白登唱衰美國疫情；白登在賓州造勢則要大家別變成疫情「超級傳播者」，直指川普在白宮玫瑰花園介紹巴瑞特為大法官提名人一事，造成20多人感染病毒；兩人競選手法迥異，卻都在美國寫下一天8萬3757人確診新高數字次日，突顯新冠疫情是選情重點。

2020大選投票日進入倒數一周，受疫情影響，投早投票的選民人數大為增加。原籍在紐...
2020大選投票日進入倒數一周，受疫情影響，投早投票的選民人數大為增加。原籍在紐約市的川普總統24日上午在新遷入住址所在佛州西棕櫚灘郡公立圖書館所設的投票站，戴上口罩親自投票後向媒體談話。(美聯社)

●川批民主黨恐嚇「檢疫做太多根本是傻瓜」

川普24日上午先在佛州提早投票，之後展開競選行程；美聯社24日報導，川普來到俄亥俄州瑟克維爾(Circleville)鎮，舉辦數千支持者參加的戶外造勢，他對群眾說，民主黨滿嘴都是病例，但不談病死數，根本是想恐嚇大家，另批評媒體專注於新冠病毒。目前疫情已造成全國約22萬4000人喪生。

更早之前在北卡州的造勢大會上，川普質疑檢疫的價值，其立場與全球公衛專家大唱反調。他說，「大家知道我們為什麼會有新冠病例嗎？因為我們檢疫做太多了。很多方面看來是好事，但換很多方式來看根本是傻瓜。以很多方式，懂嗎？以很多方式來看真笨。」

除確診案例飆高以外，全國很多地區病人住院數也高升高，檢疫確診比例亦然。

川普繼續批評白登形容國家正因新冠疫情而進入「黑暗冬季」；川普揚言，美國正要熬過疫情高峰，各項數據妙不可言。但光是23日，美國便創下8萬3000多人確診的紀錄。

●白轟川無動於衷「這傢伙是地球人嗎」

白登24日則在賓州固票，來到賓州公鹿郡(Bucks County)辦「得來速」式的造勢；他表示集會要保持距離而規模較小，令人惋惜，但他了解背後的公衛原因，「我們都不想變成超級傳播者」。

白登強調，川普對疫情暴增之無動於衷十分危險；他在路澤恩郡(Luzerne County)停留時提醒支持者，說川普暗示民主黨主政以外的州死於新冠的比率比較低，「這傢伙(指川普)是地球人嗎？」

川普頻頻譴責白登等民主黨人士推動的防疫措施，比如社交距離、限制集會規模、要學生別到學校、顧客別現身店家等等，對經濟造成的傷害遠大於新冠病毒。

白登則在接受「Pod Save America」訪問時指出，他施政的首要事項便是「控制住病毒」，原因在沒鏟除新冠疫情，經濟無法邁步向前，「我以前便說過，我要關閉的是病毒，而不是經濟。我們可以走路同時嚼口香糖，而且把經濟建設回來，更勝以往。」

川普 疫情 白登

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