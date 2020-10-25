民主黨北卡10年選情慘淡…郊區給力！白登有望翻轉

民主黨總統候選人白登24日在賓州拜票，距投票日不到10天了。(美聯社)

前總統歐巴馬2008年翻轉北卡羅來納州 成為民主黨 的藍州時，民主黨希望歐巴馬聯盟將帶領北卡進入新的競爭時代，但後續十年的選情慘淡，總統選戰民主黨未再於北卡傳捷報；今年由於選民結構改變，民主黨總統候選人白登有望再次翻轉北卡州，由紅變藍。

歐巴馬鼓動非裔 選民、年輕人並吸引足夠具大學學歷的女性選民倒戈；白登陣營則寄望長輩、白人、更多郊區和女性選民，兩人動員路線明顯不同。

這反映出北卡的兩大趨勢匯流，郊區郡大幅成長，過去十年來至少增加100萬位新居民，當新冠肺炎疫情加劇，具大學學歷的白人選民不滿川普總統。

北卡各地區的政黨特性兩極化，川普鞏固了鄉村支持地位，但整體的郊區選民支持率下滑。

川普曾於2016年利用這招拿下部分州，但今年的民調顯示，白登在川普連任必須拿下的州，具有二到三個百分點的領先優勢。

歐巴馬2008年在北卡的白人選舉人票中流失20個百分點，但民調顯示白登大幅領先。

儘管歐巴馬當年占優勢的選民年齡差距已縮小，大城夏洛特(Charlotte)等都會區的選民已浮現反川情緒。

民主黨策士傑克森(Morgan Jackson)說：「北卡將達到與維吉尼亞州相似的轉捩點，維州由北部郊區帶動。」

曾為北卡州長庫伯(Roy Cooper)和參議員候選人坎尼漢(Cal Cunningham)顧問的傑克森說，維州近年已不再是堅定民主黨的主要戰場。

他說：「2020年的問題是，新冠肺炎和川普抗疫不力，是否加快北卡邁向轉捩點？」

兩黨的北卡團隊都坦言，領導歐巴馬2008年大選北卡活動的法里內利(Marc Farinella)說，今年大選是「危急且未知的情況」；共和黨顧問瑞恩(Carter Wrenn)則形容，今年是「擲硬幣(定輸贏)」的情況。

選情的微小差距代表非裔選民仍是民主黨勝選的關鍵，這也是民主黨正副總統候選人白登和賀錦麗近期競選行程的重點，致力廣泛動員非裔選民。

不過，地方民主黨人對於白登能否取得強勁的郊區選民支持看法分歧，歐巴馬不僅在非裔選民中大勝，他也拉升了非裔投票率，當年非裔選民占總投票選民人數的22%到23%。

2016年民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓以四個百分點之差輸掉北卡。

白登有利拉抬白人選民投票比率，但兩黨目前關注每日清晨5點公布的提早投票選民數據，其中非裔占所有已收到的不在籍投票的22%，數量驚人。

專家則認為，非裔選民向來不太喜歡親自投票；卡塔巴大學(Catawba College)政治系教授畢茲爾(Michael Bitzer)指出，密切關注提早投票的選舉動態是往年從未有的情況。