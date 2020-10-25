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民主黨北卡10年選情慘淡…郊區給力！白登有望翻轉

編譯陳韻涵／綜合24日電
民主黨總統候選人白登24日在賓州拜票，距投票日不到10天了。(美聯社)
民主黨總統候選人白登24日在賓州拜票，距投票日不到10天了。(美聯社)

前總統歐巴馬2008年翻轉北卡羅來納州成為民主黨的藍州時，民主黨希望歐巴馬聯盟將帶領北卡進入新的競爭時代，但後續十年的選情慘淡，總統選戰民主黨未再於北卡傳捷報；今年由於選民結構改變，民主黨總統候選人白登有望再次翻轉北卡州，由紅變藍。

歐巴馬鼓動非裔選民、年輕人並吸引足夠具大學學歷的女性選民倒戈；白登陣營則寄望長輩、白人、更多郊區和女性選民，兩人動員路線明顯不同。

這反映出北卡的兩大趨勢匯流，郊區郡大幅成長，過去十年來至少增加100萬位新居民，當新冠肺炎疫情加劇，具大學學歷的白人選民不滿川普總統。

北卡各地區的政黨特性兩極化，川普鞏固了鄉村支持地位，但整體的郊區選民支持率下滑。

川普曾於2016年利用這招拿下部分州，但今年的民調顯示，白登在川普連任必須拿下的州，具有二到三個百分點的領先優勢。

歐巴馬2008年在北卡的白人選舉人票中流失20個百分點，但民調顯示白登大幅領先。

儘管歐巴馬當年占優勢的選民年齡差距已縮小，大城夏洛特(Charlotte)等都會區的選民已浮現反川情緒。

民主黨策士傑克森(Morgan Jackson)說：「北卡將達到與維吉尼亞州相似的轉捩點，維州由北部郊區帶動。」

曾為北卡州長庫伯(Roy Cooper)和參議員候選人坎尼漢(Cal Cunningham)顧問的傑克森說，維州近年已不再是堅定民主黨的主要戰場。

他說：「2020年的問題是，新冠肺炎和川普抗疫不力，是否加快北卡邁向轉捩點？」

兩黨的北卡團隊都坦言，領導歐巴馬2008年大選北卡活動的法里內利(Marc Farinella)說，今年大選是「危急且未知的情況」；共和黨顧問瑞恩(Carter Wrenn)則形容，今年是「擲硬幣(定輸贏)」的情況。

選情的微小差距代表非裔選民仍是民主黨勝選的關鍵，這也是民主黨正副總統候選人白登和賀錦麗近期競選行程的重點，致力廣泛動員非裔選民。

不過，地方民主黨人對於白登能否取得強勁的郊區選民支持看法分歧，歐巴馬不僅在非裔選民中大勝，他也拉升了非裔投票率，當年非裔選民占總投票選民人數的22%到23%。

2016年民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓以四個百分點之差輸掉北卡。

白登有利拉抬白人選民投票比率，但兩黨目前關注每日清晨5點公布的提早投票選民數據，其中非裔占所有已收到的不在籍投票的22%，數量驚人。

專家則認為，非裔選民向來不太喜歡親自投票；卡塔巴大學(Catawba College)政治系教授畢茲爾(Michael Bitzer)指出，密切關注提早投票的選舉動態是往年從未有的情況。

前總統歐巴馬全力為他的副總統白登輔選，24日在佛州北邁阿密市的佛羅里達國際大學平...
前總統歐巴馬全力為他的副總統白登輔選，24日在佛州北邁阿密市的佛羅里達國際大學平台上抨擊川普的政策失敗。(美聯社)

北卡羅來納州 民主黨 非裔

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