白登能源失言風暴 川陣營喜：賓州等決戰州有救了

川普總統（右圖）連任陣營認為白登（左圖）的「失言」有助於川普在賓州、德州等重大決戰州選情。(美聯社)

民主黨 總統候選人白登 在22日的辯論會上表示，自己將更側重潔淨能源，希望美國能在2050年達到排碳平衡；此言一出，兩位在油氣產地競選的國會議員立即與白登畫地自清，而川普總統連任陣營則大喜，認為白登的「失言」有助於川普在賓州 、德州等重大決戰州選情。

政治新聞網站「Politico」報導，白登辯論開始幾分鐘便說要從石油產業轉型，但會後隨即向媒體澄清自己的語意。他的副手搭檔賀錦麗也重申，兩人還支持油氣開採。

白登向媒體表示，「我們不是要除掉化石然料，只是不再給補貼；有很長的光陰，我們不會向石油業動手。」

但Politico認為，距選戰只剩十來天，白登及民主黨想推潔淨能源，時機大錯特錯。

川普連任競選陣營為白登的「犯錯」高興了一整天，向各大媒體放話說，白登在賓州敗選就此「板上釘釘」。

民主黨很多人對總統選情很有信心，紛紛表示不以為意。比如賓州的民主黨籍副州長費特曼(John Fetterman)便表示，不認為白登辯論會上的能源談話會惹麻煩，基本上能源業界早已決定好要選誰了。

只是，兩黨候選人今年選舉，都極看重賓州油氣業；誰拿下賓州的選舉人票，可能就會勝出。川普早把白登打成反化石燃料，一直在找機會，想由賓州油井林立的西部、東北部挖更多票出來。而白登希望自己在那些地區輸少一些，甚至翻盤，談到石油開採及能源議題時，向來格外小心。

賓州共和黨謀士格羅(Charlie Gerow)認為，白登的發言絕對會幫到川普，不僅在賓州，還有德州等幾個關鍵州都一樣；他認為白登自己都曉得22日晚間犯了錯，於是正在設法彌補。

民主黨聯邦眾議員霍恩(Kendra Horn，奧克拉荷馬州) 及史摩(Torres Small，新墨西哥州)的選區內仰賴石油、煤炭開採甚深，兩人很快便與白登發言保持距離。史摩在推特發文說，不贊成白登當晚的發言；能源是新墨西哥州經濟的骨幹，大家必須合作，推動負責任的能源生產，阻止氣候變化，不應把整個產業妖魔化。