我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

力挺川普！鐵粉發起船隊、車隊「全國性遊行」

記者胡玉立／綜合報導
川普的支持者以各種方式表達力挺的熱情。圖中是田納西州支持者以遊艇水上遊行方式表達支持川普連任。(美聯社)
川普的支持者以各種方式表達力挺的熱情。圖中是田納西州支持者以遊艇水上遊行方式表達支持川普連任。(美聯社)

川普總統的草根支持者，正陸續發動全國性遊行，有人號召組成拖拉機車隊、有人組成船隊。24日，在辛辛那提的州際公路上，有數以千計的汽車、小貨車和摩托車，齊聚展現挺川普的熱情。而在大選前的最後一周，光是在俄亥俄州，類似的遊行活動就有12場之多。

在新冠病毒疫情顛覆傳統競選活動、大型舞台集會暫停的大選年，這些挺川大遊行，已成為川迷們展示力量、讓人看見他們存在的方式。

來源：JET24 FOX66 YourErie YouTube

去年剛從高中畢業、19歲的富勒坎普(Dale Fullenkamp)不久前，就帶領了近300台收割機和拖拉機，穿過俄亥俄州西部的「復興堡」(Fort Recovery)村鎮，展現對川普的支持。他很訝異也很興奮，有這麼多人響應。

競選策士和分析人士說，這些遊行反映出川普的民粹吸引力，但他們對於這些遊行能否助他獲勝，看法不一。

眼看川普在許多戰場州民意調查落後，有人認為這些遊行展現被人低估的川粉熱情，許多川粉因此大受鼓舞；但另一些人則認為，這些遊行只是好看而已。

賓州共和黨政治策士格羅(Charles Gerow)說：「他們展現的充沛熱情，是我前所未見。這些人覺得自己未被認真對待，他們想讓人看到他們發出強而有力的聲明。」

川普競選陣營官員則說，這些遊行他們幾乎都沒有介入，他們還開心指出，民主黨總統候選人白登那廂就看不到這一類遊行活動。

俄亥俄州川普競選陣營發言人盧什克(Daniel Lusheck)表示，因為這些遊行，競選辦公室出現了新的志工要來協助催票。他說：「它們正在激發人們的熱情。」

在美國政治中，遊行一直占有一席之地，1800年代曾是競選的主要方式，最後才改成其他更能有效接觸大眾的方法。

威斯康辛州資深共和黨策士舒爾茨說，由於受到疫情侷限，大小競選活動都得想辦法別出心裁。舒爾茨認為，遊行有助保持川普核心支持者的參與度，但他懷疑遊行是否能增加選票。

辛辛那提大學政治學家尼文同意，遊行並不是要傳播什麼訊息；他說：「在正常的選舉年會舉行造勢大會，人們表達支持的方式很多。但在COVID的世界裡，表達支持的作法就成了上推特發文、船隊遊行，還有在保險槓上貼貼紙。」

川普的支持者以各種方式表達力挺的熱情。圖中是內布拉斯拉州支持者以在鎮上花車遊行方...
川普的支持者以各種方式表達力挺的熱情。圖中是內布拉斯拉州支持者以在鎮上花車遊行方式表達支持川普連任。(美聯社)
大選投票日將至，川普總統24日連跑三場競選會，賣力為自己拉票。圖為川普23日在佛...
大選投票日將至，川普總統24日連跑三場競選會，賣力為自己拉票。圖為川普23日在佛州退休族為主的「渡假村」向銀髮族拉票。(美聯社)

遊行 川普 俄亥俄州

上一則

白登能源失言風暴 川陣營喜：賓州等決戰州有救了

下一則

新冠疫情急攀 洛磯山脈地區告急

延伸閱讀

金主爆料 川普：共和黨要續掌參院「非常困難」

金主爆料 川普：共和黨要續掌參院「非常困難」
川普周末跑三州 威州天空出現「超級傳播者來了」橫幅

川普周末跑三州 威州天空出現「超級傳播者來了」橫幅
大選逼近 川普今連跑3搖擺州 白登聚焦這1決戰州

大選逼近 川普今連跑3搖擺州 白登聚焦這1決戰州
數千女巫網路串連 萬聖節作法要讓川普敗選

數千女巫網路串連 萬聖節作法要讓川普敗選

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

2020-10-24 04:00
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
川普總統在大選年突然變臉反中，與中國國家主席習近平的友情也不再。(路透)

WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

2020-10-17 21:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物