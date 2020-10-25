力挺川普！鐵粉發起船隊、車隊「全國性遊行」

川普的支持者以各種方式表達力挺的熱情。圖中是田納西州支持者以遊艇水上遊行方式表達支持川普連任。(美聯社)

川普 總統的草根支持者，正陸續發動全國性遊行 ，有人號召組成拖拉機車隊、有人組成船隊。24日，在辛辛那提的州際公路上，有數以千計的汽車、小貨車和摩托車，齊聚展現挺川普的熱情。而在大選前的最後一周，光是在俄亥俄州 ，類似的遊行活動就有12場之多。

在新冠病毒疫情顛覆傳統競選活動、大型舞台集會暫停的大選年，這些挺川大遊行，已成為川迷們展示力量、讓人看見他們存在的方式。

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去年剛從高中畢業、19歲的富勒坎普(Dale Fullenkamp)不久前，就帶領了近300台收割機和拖拉機，穿過俄亥俄州西部的「復興堡」(Fort Recovery)村鎮，展現對川普的支持。他很訝異也很興奮，有這麼多人響應。

競選策士和分析人士說，這些遊行反映出川普的民粹吸引力，但他們對於這些遊行能否助他獲勝，看法不一。

眼看川普在許多戰場州民意調查落後，有人認為這些遊行展現被人低估的川粉熱情，許多川粉因此大受鼓舞；但另一些人則認為，這些遊行只是好看而已。

賓州共和黨政治策士格羅(Charles Gerow)說：「他們展現的充沛熱情，是我前所未見。這些人覺得自己未被認真對待，他們想讓人看到他們發出強而有力的聲明。」

川普競選陣營官員則說，這些遊行他們幾乎都沒有介入，他們還開心指出，民主黨總統候選人白登那廂就看不到這一類遊行活動。

俄亥俄州川普競選陣營發言人盧什克(Daniel Lusheck)表示，因為這些遊行，競選辦公室出現了新的志工要來協助催票。他說：「它們正在激發人們的熱情。」

在美國政治中，遊行一直占有一席之地，1800年代曾是競選的主要方式，最後才改成其他更能有效接觸大眾的方法。

威斯康辛州資深共和黨策士舒爾茨說，由於受到疫情侷限，大小競選活動都得想辦法別出心裁。舒爾茨認為，遊行有助保持川普核心支持者的參與度，但他懷疑遊行是否能增加選票。

辛辛那提大學政治學家尼文同意，遊行並不是要傳播什麼訊息；他說：「在正常的選舉年會舉行造勢大會，人們表達支持的方式很多。但在COVID的世界裡，表達支持的作法就成了上推特發文、船隊遊行，還有在保險槓上貼貼紙。」