不滿抗疫、傳遞訊息… 川普漸流失年長選票

大選投票日將至，川普總統24日連跑三場競選會，賣力為自己拉票。圖為川普24日在俄亥俄州Circleville市競選造勢。(美聯社)

距離投票日只剩九天，川普 24日在最可靠的紅州票倉「佛州 」造勢，但民調 顯示，愈來愈多年長選民不再支持他。

佛州著名退休社區「鄉村」(The Villages)是美國人口最白且最年長的社區，該區多年來持續支持共和黨候選人，2016年甚至讓川普創下40個百分點的懸殊勝選差距。

但受新冠肺炎疫情影響，愈來愈多長者不再支持川普，川普說：「根據(民主黨對手)白登的計畫，你們將會被封鎖多年。」

川普告訴許多未戴口罩的支持者說：「部分人想要閉門造車，很好，那就做吧；但我不是那種人，我得引領你們過生活。」

民調顯示，愈來愈多人因為川普給的疫情訊息而倒戈。

國家廣播公司(NBC)與華爾街日報(WSJ)本月民調顯示，川普大量流失已登記的年長選民，僅獲35%支持，而有62%已登記的年長選民支持白登。

川普上次在年長選民中贏七個百分點，此次在他的關鍵支持者、白人年長選民中稍稍落後，就會影響到他能否連任。

川普團隊幾個月來努力透過白宮活動、宣布、電視廣告、草根活動和社群媒體，擴大接觸老年族群，但民調顯示，長者並不領情。

搖擺佛州與賓州具有全美最高比率的長者居民，年長白人選民逐漸對川普選情的頹勢感到挫折。

佛州勞德岱堡(Fort Lauderdale)的81歲居民珍‧卡特(Jane Cater)說，她對川普抗疫的方式感到「失望」，但這並非她對川普失望的唯一原因，「還有他說話的方式」；計畫提前投票給白登的卡特說，「我只希望(疫情)結束。」

向來支持川普的邁阿密退休人賴瑞則說，川普的舉止在2016年困擾了他，但他支持川普的稅改，而今年「無法再這麼做」。

賴瑞說：「我受夠了他的胡謅」，且「我孫子跟我說，若我再投他，就不再跟我說話。」

賓州匹茲堡的80歲居民謝伊四年前支持川普，但他這次還在考慮；他特別不喜歡首次總統辯論川普的吵架模式；他說，「這次很難投，可能要等我進到投票亭才會決定」。

川普上次以約一個百分點之差，拿下佛州和賓州，此次雖然仍可望在賓州選舉人團落敗的前提下勝出，但失去佛州可就不一定了。

佛州2016年出口民調顯示，川普在長者族群中贏17個百分點，但有線電視新聞網(CNN)與獨立民調機構SSRS公布最21日公布的民調顯示，白登在老年選民中贏八個百分點。

賓州上次大選的出口民調顯示，川普在長者族群中贏10個百分點，但CNN/SSRS民調顯示，白登最近在老年選民中贏22個百分點。