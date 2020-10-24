我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

馬大研究：少量阿斯匹靈能緩解新冠肺炎

記者張筠／馬州報導
馬里蘭大學的新研究顯示，阿司匹靈有利緩解新冠肺、降低死亡率。（本報檔案照）
馬里蘭大學的新研究顯示，阿司匹靈有利緩解新冠肺、降低死亡率。（本報檔案照）

馬里蘭大學(UMD)22日公布最新研究指出，服用少量阿斯匹靈(aspirin)，可降低患有心血管疾病新冠肺炎病患死亡率，數據顯示，服用阿斯匹靈的新冠病患使用呼吸器的風險比未服用者低44%，死亡率也低47%。

馬里蘭大學醫學院近日研究阿斯匹靈對新冠治療的影響，22日公布的最新報告顯示，阿斯匹靈對心血管疾病有一定療效，每天服用少量阿斯匹靈的新冠住院病患死亡率比未服用病患低47%，進入加護病房的風險也低43%，需依賴呼吸器的風險也少44%。

該研究負責人、馬大醫學院麻醉學助理教授周喬森(Jonathan Chow，姓名皆音譯)表示，研究團隊從今年3月至7月觀察了平均年齡在55歲左右的412名新冠住院病患的康復狀況，他們多數在馬里蘭大學醫學院接受治療，其中約25%的新冠病患，在確診前因有心血管疾病而每天服用少量阿斯匹靈，但研究發現，他們的心肺功能受新冠病毒衝擊較小，死亡率也較低。

馬大醫學院麻醉學副教授瑪澤非(Michael A. Mazzeffi)表示，阿斯匹靈對血液的稀釋作用可防止新冠病患的血液微凝成塊(microclot formation)，因此可降低死亡率，並在一定程度避免心肺功能衰竭，讓新冠病患不用依靠呼吸器生活。

瑪澤非表示，新冠確診病患可在醫生建議下適度服用阿斯匹靈，幫助康復治療，但本有慢性腎臟疾病的患者，或正在服用類固醇、其他血液稀釋藥物的病患，則不建議服用阿斯匹靈。

心血管疾病 新冠肺炎

上一則

選後靠法律戰定天下？ 白登、川普各組律師大軍

下一則

若當選 白登：病毒檢測增7倍 跨州強制戴口罩

延伸閱讀

馬大研究：阿斯匹靈有利緩解新冠肺炎

馬大研究：阿斯匹靈有利緩解新冠肺炎

最後3個月提升大學申請文章

最後3個月提升大學申請文章
獨家中藥萃取 中科血管清安全通血管日本心血管儀器全程跟蹤 效果看得見

獨家中藥萃取 中科血管清安全通血管日本心血管儀器全程跟蹤 效果看得見
想長壽健康？首要防心血管疾病 醫分享養生3原則

想長壽健康？首要防心血管疾病 醫分享養生3原則

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪