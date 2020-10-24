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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

華大：明年2月底 新冠恐奪美50萬命 95%戴口罩 可保13萬命

編譯樊蕙／綜合23日電
華盛頓大學的最新模式預測，美國到明年2月底死亡可達50萬人，但如果人們都戴口罩，可挽救13萬條生命；圖為華大研究人員23日在西雅圖為民眾進行新冠病毒檢測。(美聯社)
華盛頓大學的最新模式預測，美國到明年2月底死亡可達50萬人，但如果人們都戴口罩，可挽救13萬條生命；圖為華大研究人員23日在西雅圖為民眾進行新冠病毒檢測。(美聯社)

華盛頓大學(University of Washington)「衛生指標與評估研究所」(IHME)研究人員23日估計，到明年2月底，全美恐有超過50萬人死於新冠肺炎，但只要大家都戴口罩，其中就有大約13萬人的性命可望被拯救。

研究人員估計，鑒於目前針對新冠肺炎的有效療法只有寥寥數種，疫苗也尚未出爐，全美「整個冬天都將持續面臨新冠肺炎帶來的公衛挑戰」。

共同主導該研究的IHME總監穆雷(Chris Murray)說：「我們將於秋季/冬季面對疫情非常嚴重的惡化。」

他也說，這些預估和目前正在增加的感染率與死亡個案都顯示，「疫情正在消失的說法」沒有根據；「我們認為那並非事實。」

23日的更新是IHME首次針對明年2月1日以後的死亡人數進行預估；目前該所在官網上估計，截至明年2月1日，恐有38萬6000人死亡。

IHME研究預計，諸如加州、德州、佛羅里達州等人口眾多的大州，染疫、死亡、以及需要使用醫院資源的人可能會特別多。

穆雷說：「我們預期相關人數的激增，將在全美各州與全國層級穩定成長，並在進入12月底與1月後每日死亡個案數量飆高時持續增加。」

23日刊登在「自然醫學」(Nature Medicine)期刊上的新研究指出，若能實現95%人口配合的全民戴口罩，就可望能在明年2月底前防止將近13萬人死於新冠肺炎。

該項分析發現，就算只有85%人口在公眾場所戴口罩，也會有將近9萬6000人的性命可被拯救。

目前科學家最樂觀的預估也顯示，新冠肺炎的新療法要到2021年才會出爐，而疫苗最早也要到明年4月才可能廣泛供應。

也就是說，直到疫苗出爐前，戴口罩以及保持距離等其他非藥物措施，是唯一真正能減緩新冠病毒傳播的方式。

研究人員坦承，讓95%人口戴口罩恐難辦到，但紐約有部分社區已達此門檻，而在維吉尼亞州、佛州和加州採取戴口罩措施的比例也達60%。

研究人員也估計，最糟糕的情況是，若各州持續鬆綁防疫限制措施，到了2月28日，全美恐有超過100萬人死亡。

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