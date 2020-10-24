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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

若當選 白登：病毒檢測增7倍 跨州強制戴口罩

編譯林梅婕／綜合23日電
民主黨總統候選人白登23日在德拉瓦州公布抗疫計畫，擬將當前的每日病毒檢測數量增加七倍。(Getty Images)
民主黨總統候選人白登23日在德拉瓦州公布抗疫計畫，擬將當前的每日病毒檢測數量增加七倍。(Getty Images)

民主黨總統候選人白登(Joe Biden)23日表示，若當選總統將會提前至交接期間展開新冠肺炎抗疫計畫，同時與各州和地方首長聯繫，讓法案能在1月前完成簽署，並承諾會將全國的病毒檢測量提升七倍；此外，他還會強制規定民眾跨州旅行必須戴口罩：「口罩無關政治，科學的結果告訴我們這一切勢在必行。」

白登說：「我會要求當選的國會議員們，明年1月前把提案放在我桌上，記載我們所有公共醫療和經濟現有的資源，以及未來的對策，還有我們到底需要什麼。」

總統大選終場辯論會於22日落幕，會中白登重砲攻擊川普總統在防疫政策上的各種瑕疵，還承諾自己若當選幾周內就會簽署救濟法案；但在擬定更多法案的細節之前，白登認為應該先將全國病毒檢測量大幅提升。

過去川普多次試圖淡化病毒檢測的需求，並稱這讓確診人數看起來很多，對國家形象不良，白登強調：「我會擬定一份全國檢測計畫，將目前每周的檢測量濃縮到每日，也就是提升七倍；這是我和川普最大的不同，我相信科學，但他不信。」

針對本周稍早川普在訪談中提到，他不認為自己的抗疫政策「還有什麼好修改的」，對此白登回覆：「全美有21萬人可以避免死亡，但你卻說沒什麼可做的；如果這對你來說是成功，那失敗應該是什麼樣的畫面？我們已經被疫情折磨八個月了，但我們的總統卻始終沒有個計畫。」

近日國內部分地區的確診人數和住院率開始提升，白登形容今年的冬天將會「非常黑暗」；但他表示，救濟法案將不會受到任何政治力的影響，即使州長拒絕配合，他仍會堅持與地方政府合作，「病毒不分你我，就跟我說的一樣，沒有藍州或紅州之分，所有的州都應該被一視同仁，我們必須團結對抗病毒。」

白登指出，由於目前全國的病毒檢測量仍不足，需要有更多企業加入合作追蹤染者接觸史；另外，他也批評川普過去對疫情發出不一致的訊息，還執意開放國內經濟，「我將會聽從科學家的指示，並賦予他們更大的力量」。

民主黨總統候選人白登表示，他若當選，將強制跨州旅行者戴口罩；圖為他在第二場總統候...
民主黨總統候選人白登表示，他若當選，將強制跨州旅行者戴口罩；圖為他在第二場總統候選人辯論會上。(美聯社)

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