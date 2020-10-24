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美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

全美確診上升 佛奇：白宮新冠會議 川普已數月未參加

編譯樊蕙／綜合23日電
國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇23日表示，川普總統已經數個月沒參與白宮新冠疫情專家小組會議。(美聯社)
國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇23日表示，川普總統已經數個月沒參與白宮新冠疫情專家小組會議。(美聯社)

白宮新冠病毒抗疫顧問佛奇(Anthony Fauci)23日說，川普總統已經有「幾個月」沒參加新冠病毒抗疫小組會議，而全美新增個案仍在持續上升。

他也說，由副總統潘斯(Mike Pence)主導的抗疫小組在疫情剛爆發的數月間通常每天都會開會，但目前已經簡化成每星期舉行一次視訊會議。

佛奇被問及川普上一次與全國頂尖公衛專家開會是什麼時候時，對MSNBC電視台節目主持人陶德(Chuck Todd)說：「我們確實會在抗疫小組會議中與副總統進行互動，而副總統會讓川普知道我們的感受與討論的內容。」

同為抗疫小組成員的國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)也在19日於全國公共廣播電台(NPR)刊登的報導中說，川普主要是透過潘斯與新冠病毒顧問阿特拉斯(Scott Atlas)獲取資訊。

佛奇被問及他向川普進行簡報的頻率時，回答說：「現在我說的話當然沒有阿特拉斯說的話受到川普重視。」阿特拉斯並不是傳染病專家，卻據稱推動群體免疫策略，而佛奇批評此種策略，表示這會導致更多原本可保命的人死亡。

社群媒體推特(Twitter)18日移除阿特拉斯的一則推文，其中寫道：「口罩有效嗎？不」；推特表示該推文違反該平台的新冠病毒錯誤訊息政策。

白宮發言人莎拉‧馬休斯(Sarah Matthews)對財經網站CNBC表示：「川普每一天都聽取新冠病毒相關簡報；與重大決策相關的資訊會被呈送給他，然後他會進一步採取最好的行動。」

川普曾公開嘲笑身為全美頂尖傳染病專家的佛奇，還在19日與連任競選團隊員工通話中說他是「一場災難」；川普在通話中說：「佛奇和那些白癡的話讓大家都聽到厭倦了，那些白癡都搞錯了。」

柯林斯23日在「全國記者俱樂部」(National Press Club)於華盛頓特區(Washington, D.C.)舉行的會議上說，針對佛奇的批評令人擔憂；「看到有人因為佛奇說實話而將他妖魔化，令人有些擔憂。」

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