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誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

白登投書世報 向華人闡述理念…矢言捍衛所有人的美國夢

記者羅曉媛／華盛頓報導
民主黨總統候選人白登。(Getty Images)
民主黨總統候選人白登。(Getty Images)

民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和貢獻，也批評川普總統放任仇恨言行，導致亞裔在新冠疫情肆虐美國期間遭受歧視；白登說，當選後將修復破碎的移民體系，捍衛所有人的美國夢，並彌合美國當前因仇恨與分裂造成的傷口。

白登競選團隊表示，世界日報是全美最具影響力的華文媒體之一，此次投書也是訴求華人選民，並闡述白登競選總統的理念和政策。

白登肯定各行各業亞裔在新冠大流行期間展現美國最好的一面，過去近兩個世紀以來，亞裔的勇氣、犧牲和成功，為美國夢注入動力，也讓美國穩為自由的燈塔與世界的希望。

但同時，他也指出，亞裔美國人誤因新冠病毒遭受仇視和攻擊，川普總統還帶頭攻擊美國作為移民之國的價值觀，為轉移自己抗疫失敗的過失，無論是否因此導致反亞裔的種族歧視激增，仍堅持把新冠病毒稱作「中國病毒」。

白登在文中稱，國家處在十字路口，正面臨疾病大流行、經濟大衰退，和一場將決定未來很長一段時間的選舉；他表示，自己競選是為了讓美國得以更好的重建，「重建美國作為一個充滿機會，團結和有全新開始的國家；一個由數代移民讓其強大的地方；一個所有人都能發聲、每張選票都有價值的地方」。

白登也強調自己「會傾聽」，呼籲選民投票，攜手「重塑美國作為移民之國的國魂。」

他亦提及自己的抗疫和經濟復甦規畫，包括創造未來數百萬優薪工作、確保數百萬遭受重創的小商家獲得實質救助，同時不會對任何年收入40萬以下者加稅，並讓超級富豪和大公司支付他們應承擔的份額。

白登還重申美國是太平洋強國，稱許台灣是居領先地位的民主政體、主要經濟體與科技重鎮，也是「有效控制新冠病毒的閃亮典範」，將強化與台灣的關係；面對中國，將聚焦增強美國競爭力，再興國內優勢，並更新在海外的聯盟與領導力，同時在符合美國利益的領域與中國合作。

白登投書的中譯文與英文全文可見世界新聞網

美國 白登 亞裔

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