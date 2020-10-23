最後辯論…川普攻擊杭特 白登堅稱未拿外國政府一毛錢

川普總統。(路透)

選舉倒數最後12天、4750餘萬選民已完成提早投票之際，2020年大選最後一場總統候選人辯論，22日晚間在田納西州納許維爾(Nashville)貝爾蒙特大學(Belmont University)舉行，民主黨總統候選人白登 兒子杭特任職烏克蘭能源公司董事也成為川普 攻擊白登的話題，白登斬釘截鐵地說，「我從未拿過外國政府一毛錢。」

新冠疫情對美國 的戕害仍然是主要的交鋒點；對於如何有效對抗疫情，川普總統指責病毒來自中國，並稱美國死亡率比其他國家低，「再過幾周疫苗就會問世」；民主黨候選人白登則說，川普迄今毫無抗疫計畫，若當選將規定全國戴口罩，提供病毒快篩，為學校、商店重啟訂定全國標準，並提供充裕預算資源。

白登也說，不願為抗疫失當承擔責任的人，沒資格當總統。

談到美中關係，白登說，中國必須遵守國際社會的規則，包括不能竊取美國的智慧財產權；他說，如果當選將致力降低因為川普對中國加徵關稅而導致的貿易赤字增加。

辯論會由國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)主持，六大主題包括對抗疫情、美國家庭、種族問題、氣候變遷、國家安全及領導統御；由於川普在第一場辯論會上頻頻搶話，非黨派主辦單位「總統辯論委員會」對於這次辯論形式訂出發言時間結束麥克風便消音的規定。

川普以自己染疫的親身經驗說，實驗療法讓他能在數天之內康復；他聲稱對於病毒「已經免疫」，至於能夠免疫幾個月或終身免疫則無法確知。

川普說，學校應該重啟，小兒子確診病毒後，「我第二次再跟醫生聯絡時，他已經好了。」

白登說，美國人民並不是像川普所說「學著與病毒共處」，而是「正因為病毒而死」，「我會阻絕病毒，而不是關閉國家。」

對於外國勢力干預美國選舉，白登說，俄羅斯、中國及伊朗都企圖影響這次選舉，「他們將會付出代價，因為他們破壞我們的主權」，川普卻不敢對俄羅斯總統普亭說話，川普好友朱利安尼(Rudy Giuliani)則是「俄羅斯的棋子」。

白登說，川普在中國有私密銀行帳戶，在中國繳的稅是在美國繳稅的十幾倍，迄今不願公布稅表。

「沒人比川普對俄羅斯更強硬。」川普重申，自己繳很多稅，「預繳數千萬元的稅」，在中國的銀行帳戶是2013年為了做生意開立，宣布參選之前就關閉了。

白登陣營22日上午宣布，白登接受病毒檢測結果為陰性；白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)陪同川普抵達納許維爾時對媒體表示，川普在空軍一號飛行途中接受新冠病毒檢測結果為陰性。

自從克利夫蘭辯論會後便因感染新冠病毒而不曾公開亮相的第一夫人梅蘭妮亞‧川普(MelaniaTrump)，22日晚間以一襲黑色洋裝現身辯論會現場，成為媒體鏡頭捕捉焦點。前任美國駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)、川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)、川普次子艾瑞克‧川普(EricTrump)也是台下觀眾。