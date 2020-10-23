募款不力！經費不足！ 錢用到哪去？川普幕僚互推責任

川普總統在2020年大選只剩最後兩周之際，競選經費捉襟見肘，幕僚開始相互指責。圖中自左至右為白宮媒體主任史卡維諾、白宮顧問席克斯及總統高級顧問米勒 。(Getty Images)

在2020年大選只剩最後兩周之際，川普 總統競選團隊發現手邊能用的經費，遠遠不如預期，就在幕僚納悶著「錢都用到哪裡去了」的同時，也忙著相互指責。

選戰進入最後一哩路，川普競選團隊到今年9月為止共有6310萬元選舉資金，而民主黨總統候選人白登團隊，則有1億7700多萬元資金，相差約為三倍；在幾個攸關選舉勝負的決戰州，出現雙方陣營競選廣告播放的冷熱差異。

紐約時報 22日報導，為了在選前最後時刻大量募款，川普競選團隊最近重新啟動網路募款運作，包括一天之內發送14封呼籲踴躍捐款的電郵。

選舉幕僚與政府官員透露，從2019年初以來，川普競選團隊與共和黨 機器聯手，共計募得15億選舉經費，但到了選前最後關鍵卻發現錢不夠用；昔日經常自誇募款功力十足的川普顧問群、共和黨高層之間出現內鬥，共和黨側翼則想知道，到底錢都花到哪裡去了。

紐約時報指出，知情人士透露，川普競選團隊高層主管上周在華府與共和黨全國委員會領袖開會，商討選前最後幾天的經費使用計畫，會中也討論到是否申請貸款、延後某些款項支付，好讓選舉團隊在選前有充裕的運作經費。

媒體研究機構「廣告分析」(Advertising Analytics)統計顯示，川普團隊原本估計，選戰進入10月之際，可以動用的選舉現金將有1億多，但如今卻發現有4000萬元的落差，共和黨黨部因此將資助某些決戰州的競選廣告費用。

9月20日以來，川普競選團隊的廣告花費大約縮水了2300萬元，但同一時間白登競選團隊廣告投播開銷增加了9900萬元。

雖然經費不足，但川普上個月在推特發文寫道：「就像2016年初選狀況一樣，如果需要更多錢，我會拿出來！」不過，紐時報導，川普到目前為止並沒有掏腰包給選舉團隊，幕僚也不敢開口跟川普要錢。