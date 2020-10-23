我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾840萬 加州破89萬例

誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

杭特前合夥人現身：白登就是「大人物」 中國生意抽10%乾股

編譯陳韻涵／綜合22日電
自稱為杭特前合夥人的鮑布林斯基(Tony Bobulinski)22日聲稱，2017年知悉白登父子討論杭特與神秘中國企業打交道，還指白登就是電郵稱可抽10%乾股的「大人物」(the big guy)。(美聯社)
自稱為杭特前合夥人的鮑布林斯基(Tony Bobulinski)22日聲稱，2017年知悉白登父子討論杭特與神秘中國企業打交道，還指白登就是電郵稱可抽10%乾股的「大人物」(the big guy)。(美聯社)

大選最後一場辯論會登場前，民主黨候選人白登之子杭特‧白登(Hunter Biden)的「電郵門」事件出現新進展；自稱為杭特前合夥人的鮑布林斯基(Tony Bobulinski)聲稱，2017年知悉白登父子討論杭特與神秘中國企業打交道，還指白登就是電郵稱可抽10%乾股的「大人物」(the big guy)。

鮑勃林斯基22日應川普總統邀請出席辯論，他已提出2015年至2018年的三支手機作證，並表示願與參院和聯邦調查局會面，交出電子產品。

鮑布林斯基譴責白登對家族涉入海外交易的事情說謊，他在辯論會開始前90分鐘突然現身表示：「我聽說前副總統對白登的交易不知情，這是錯的；第一手看過，那不是事實，因為這不只是杭特的事，而事涉整個白登家族，包括白登。」

海軍退伍的鮑勃林斯基表示，他2017年5月2日在加州參加全球米爾肯會議(Global Milken Conference)前，透過杭特和前副總統擔任議員的弟弟吉姆‧白登(Jim Biden)介紹，認識前副總統。

鮑勃林斯基說：「當晚，我們討論了白登家族史、白登家族與中國人的計畫，他在高層上，至少很清楚明瞭。」

鮑布林斯基表示，他相信中方將這筆交易看成「政治或影響力投資」，以及杭特「把公司當成他的個人錢袋，中方的錢一匯進來就會被他領走」。

鮑布林斯基在聲明表示，曾收到杭特合夥人吉利爾(James Gilliar)2017年5月寄發電郵，得知他、杭特與其他合夥人，可從中國華信能源有限公司(CEFC)的交易獲得多少報酬與新公司股權分配比率。

對於鮑布林斯基的爆料，白宮陣營拒絕評論。

福斯新聞(Fox News)與紐郵此前根據電郵指稱，股權分配比率為杭特、鮑布林斯基、吉利爾與同事華克(Rob Walker)等四人均分80%，「吉姆」可得10%，最後一行稱「10%讓『H』為『大人物』留著？」

消息人士表示，可拿20%謝禮的「H」就是杭特，「大人物」就是當時早已卸任的白登。

白登 中國 加州

上一則

美國單日新冠肺炎死亡破1200人 創2個月新高

下一則

中擬修「國防法」 增列「發展利益遭受威脅」時動員開戰

延伸閱讀

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
川普想翻盤 只要做好這6件事 有機會！

川普想翻盤 只要做好這6件事 有機會！
參院司委會通過 傳喚臉書推特執行長

參院司委會通過 傳喚臉書推特執行長
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50

1張圖看疫情：全美確診逾840萬 加州破89萬例

2020-10-23 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局