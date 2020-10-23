杭特前合夥人現身：白登就是「大人物」 中國生意抽10%乾股

自稱為杭特前合夥人的鮑布林斯基(Tony Bobulinski)22日聲稱，2017年知悉白登父子討論杭特與神秘中國企業打交道，還指白登就是電郵稱可抽10%乾股的「大人物」(the big guy)。(美聯社)

大選最後一場辯論會登場前，民主黨候選人白登 之子杭特‧白登(Hunter Biden)的「電郵門」事件出現新進展；自稱為杭特前合夥人的鮑布林斯基(Tony Bobulinski)聲稱，2017年知悉白登父子討論杭特與神秘中國 企業打交道，還指白登就是電郵稱可抽10%乾股的「大人物」(the big guy)。

鮑勃林斯基22日應川普總統邀請出席辯論，他已提出2015年至2018年的三支手機作證，並表示願與參院和聯邦調查局會面，交出電子產品。

鮑布林斯基譴責白登對家族涉入海外交易的事情說謊，他在辯論會開始前90分鐘突然現身表示：「我聽說前副總統對白登的交易不知情，這是錯的；第一手看過，那不是事實，因為這不只是杭特的事，而事涉整個白登家族，包括白登。」

海軍退伍的鮑勃林斯基表示，他2017年5月2日在加州 參加全球米爾肯會議(Global Milken Conference)前，透過杭特和前副總統擔任議員的弟弟吉姆‧白登(Jim Biden)介紹，認識前副總統。

鮑勃林斯基說：「當晚，我們討論了白登家族史、白登家族與中國人的計畫，他在高層上，至少很清楚明瞭。」

鮑布林斯基表示，他相信中方將這筆交易看成「政治或影響力投資」，以及杭特「把公司當成他的個人錢袋，中方的錢一匯進來就會被他領走」。

鮑布林斯基在聲明表示，曾收到杭特合夥人吉利爾(James Gilliar)2017年5月寄發電郵，得知他、杭特與其他合夥人，可從中國華信能源有限公司(CEFC)的交易獲得多少報酬與新公司股權分配比率。

對於鮑布林斯基的爆料，白宮陣營拒絕評論。

福斯新聞(Fox News)與紐郵此前根據電郵指稱，股權分配比率為杭特、鮑布林斯基、吉利爾與同事華克(Rob Walker)等四人均分80%，「吉姆」可得10%，最後一行稱「10%讓『H』為『大人物』留著？」

消息人士表示，可拿20%謝禮的「H」就是杭特，「大人物」就是當時早已卸任的白登。