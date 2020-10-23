川普專訪翻臉走人 破壞協議、搶發視頻

川普總統22日趕在CBS「60分鐘」節目25日晚上播出前，將他20日在白宮受訪卻與主持人萊斯利·斯塔爾爭執、憤而中途走人的訪談內容，搶先公布到他的臉書網頁。(取自CBS電視畫面)

川普 總統22日打破與哥倫比亞廣播公司(CBS)訂定的協議，趕在CBS「60分鐘」節目25日晚上播出前，將他20日在白宮 接受該節目專訪卻與主持人萊斯利·斯塔爾(Lesley Stahl)口角爭執、憤而中途走人的訪談內容，搶先公布到他的臉書網頁。

在38分鐘的訪談畫面中，斯塔爾針對當前經濟狀況、COVID19疫情重現、川普與傳染病專家佛奇的關係、口罩的價值、他的健保政策及他攻擊政治對手等，向川普提問。

川普向她抱怨：「萊斯利，對你來說，我說的沒有什麼是好的。」斯塔爾則回答：「那不是事實，總統先生。」

訪談中，川普指責斯塔爾「提出了很多不當的話題」。斯塔爾則說，她提出的是「棘手話題」。

川普並一度對斯塔爾表示，「妳讓妳自己失去了信用。」斯塔爾當場回道：「不，你才是。」

按照原本的訪談安排，副總統潘斯會在川普的訪談尾聲加入斯塔爾與川普的訪談，但川普未等潘斯入鏡，即直接起身說「我想採訪已經夠了」；他還對迎面走來的潘斯說：「你以為她會問白登同一類的問題嗎？」

斯塔爾後來訪問潘斯時，譴責潘斯的回答只是將競選政見照本宣科，她也針對川普稍早舉動表示：「你們根本沒有回答我們的任何問題，只是發表了我們都聽過的競選造勢演說；我覺得你們兩個人侮辱了我和『60分鐘』節目。」

在川普逕自公開訪談內容後，CBS新聞發表聲明表示，川普和白宮做了前所未見的決定，無視與CBS的協議，逕自公開採訪錄影，儘管如此，「此事不會阻止『60分鐘』提供數十年來總統們持續參與的公正、詳盡、全面的報導。」

CBS在聲明中形容斯塔爾是「美國 首要的特派員」，本周日播出的將是她第三度專訪川普及潘斯；同檔節目中，也會播出另一位記者對民主黨總統候選人白登和其搭檔賀錦麗的訪談。

白宮以「出於存檔目的」為由，在『60分鐘』採訪中，同時架設了白宮自己的攝影機。

川普是在CBS推出一段90秒鐘的訪談剪輯預告之後，搶先將38分鐘訪談內容曝光。在CBS發布的短片中，川普聲稱他的政府「創造了美國歷史上最偉大的經濟。」斯塔爾則反駁說：「你知道那不是事實，並沒有這回事。」

川普在推特上發布臉書影片連結時，推文說：「看看60分鐘和CBS的偏見、仇恨和無禮。」